Selección Peruana: Óscar Ibáñez y los trabajos especiales para reforzar a Pedro Gallese

Con los amistosos de la selección a la vuelta de la esquina, la nómina de jugadores sacó a relucir nuevas incorporaciones, pero también dentro del comando técnico, como la presencia de Óscar Ibáñez, quien tomó la batuta de la preparación de los arqueros.

El exguardameta sabe lo que es defender la valla nacional y no se le escapa nada mientras potencia al arquero titular del combinado patrio, Pedro Gallese, convirtiéndose en la sombra del también portero “íntimo”.

Ibáñez ha venido destacando en los entrenamientos de la semana por no apartarse de “San Pedro” a la hora de los trabajos, en los cuales él también forma parte, ya sea con remates para probar su velocidad, como en las constantes conversaciones que sostiene con Gallese a lo largo de los ensayos.

Óscar contempla al detalle las fortalezas del “1” en el “verde”, así como las falencias que pueda corregir a tiempo para no sufrirlas ante un rival de gran magnitud como Brasil. Ibáñez pretende reducir el porcentaje de error en situaciones de alto estrés, común denominador en los partidos de alto voltaje.

A diferencia de su predecesor, Ibáñez exhibe una imagen más cercana con sus jugadores, no solo con Gallese, sino también con Carlos Cáceda y Patricio Álvarez. El ex Cienciano no descuida a ninguno de los suyos.

“Piero” quiere mostrar en estos amistosos el excelente rendimiento que influyó en el pase de la selección peruana a la semifinal de la Copa América, superando a Uruguay, y en la clasificación a la final, imponiéndose ante su similar de Chile.