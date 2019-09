Real Madrid vs Villarreal [Transmisión EN VIVO]: merengues pierden 0-1 por la Liga Santander

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Villarreal EN DIRECTO | HOY domingo 1 de septiembre se juega el partido por la Jornada 3 de la Liga Santander. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en La Cerámica y será transmitido ONLINE vía beIN Sports. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias en el minuto a minuto por Líbero.

Real Madrid vs Villarreal EN VIVO | Minuto a minuto

23' Con el gol, Villarreal juega más tranquilo y va en busca del segundo

20' Gran ocasión para el Real Madrid, pero el remate de Gareth Bale se demora en bajar

17' Buena defensa de Mendy sobre Chukwueze en una acción individual del extremo nigeriano del Villarreal. No consiguió regatear a su par y el balón se fue por línea de fondo

14' Real Madrid era el equipo que más buscaba, pero Villarreal equilibró el partido. El Submarino Amarillo aprovecha los espacios que deja la defensa del Real Madrid

11' ¡GOOOOOOOOOOL de Villarreal!! Gerrard Moreno anota el primero tras un gran pase de Quintillá

8' Real Madrid ha comenzado con todo. Los de Zidane son protagonistas del partido

6' ¡Avisa el Real Madrid! Centro de Bale desde la banda izquierda que despeja Albiol por encima de la portería

4' Pase de Dani Carvajal desde la banda derecha hacia Jovic, pero el balón fue despejado por la defensa del Villarreal

2' Ataca el Real Madrid por la banda izquierda con Mendy, quien hace una jugada individual frente a Chukwueze que acaba con saque de banda para Real Madrid

¡¡Rueda la pelota en el estadio la Cerámica!!

Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Kroos, Casemiro, Lucas Vazquez, Bale, Benzema, Jovic.

📝 ¡Once inicial frente al @VillarrealCF!



13. Courtois

2. Carvajal

4. Ramos

5. Varane

8. Kroos

9. Benzema

11. Bale

14. Casemiro

17. Lucas Vázquez

18. Jović

23. Mendy.



Suplentes:

1. Keylor Navas

3. Militão

10. Modric

12. Marcelo

15. Valverde

19. Odriozola

28. Vinicius Jr. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 1, 2019

Villarreal: Andrés, Gaspar, Albiol, Pau, Quintillá, Iborra, Cazorla, Moi Gómez, Chukwueze, Ekambi y Gerard Moreno.

La previa

El Real Madrid quiere dejar atrás el primer tropiezo en el Santiago Bernabéu cuando visite a un alicaído Villarreal, que todavía no sabe lo que es ganar en la Liga Santander y que todavía no alcanza su mejor versión en este arranque de temporada.

El equipo de Zinedine Zidane, que se dejó dos puntos en casa al conceder un empate ante el Valladolid, quiere seguir en línea ascendente jugando de visita tras golear por 3-0 al Celta de Vigo, un triunfo que acabó con una racha de cinco meses sin ganar fuera del Santiago Bernabéu.

Ahora bien, el Real Madrid deberá reponerse a uno de los temas recurrentes en el segundo ciclo de Zidane: el rosario de jugadores lesionados. Ante Villarreal, el técnico francés no podrá contar con futbolistas de la talla de Eden Hazard, Isco Alarcón y James Rodríguez.

En contraparte, Zinedine Zidane recupera a Luka Modric, expulsado en la primera fecha de la Liga Santander y que será el encargado de poner la pausa, el juego y el fútbol para que los tres de arriba decidan el partido.

Karim Benzema, Gareth Bale y Vinicius serán el tridente obligado del Real Madrid debido a las lesionados. El francés quiere seguir en racha tras anotar doce goles en los últimos doce partidos y quiere convertir al Villarreal en su nueva víctima en la Liga Santander.

Aunque no será titular, el Real Madrid vs Villarreal será especial para Keylor Navas, que se despedirá del conjunto merengue en dicho partido para posteriormente firmar por el PSG. El costarricense quiere sentirse importante tras perder el titularato en detrimento de Thibaut Courtois y en la capital francesa será el número uno de un club aspirante a reinar en Europa.

En la vereda del frente, el Villarreal quiere empezar a ganar en la Liga Santander y qué mejor espaldarazo para el proyecto de Javi Calleja y para la afición que derrotar al Real Madrid.

El Villarreal llega con las bajas seguras de los lesionados Bruno Soriano y Alberto Moreno, y la duda de Rubén Peña, que sigue con molestias musculares, por lo que habrá que esperar al día del partido para saber si puede jugar.

Con más ganas que nunca 💪. Endavant 💛! pic.twitter.com/5t5LDiM8Vg — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 31, 2019

El 'Submarino Amarillo', que rozó el descenso la temporada pasada, urge de un triunfo que calme el ambiente tenso que se vive en La Cerámica tras caer por 2-1 ante Levante y empatar por 4-4 ante Granada.

Real Madrid vs Villarreal EN VIVO | Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Bale y Benzema.

Villarreal: Andrés Fernández; Mario, Raúl Albiol, Pau Torres, Quintillà; Iborra, Cazorla; Moi Gómez, Chukwueze, Ekambi u Ontiveros; y Gerard Moreno.

Dónde ver el Real Madrid vs Villarreal EN VIVO por Liga Santander | Guía TV

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil Fox Premium

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España MiTele En Vivo, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

A qué hora ver el Real Madrid vs Villarreal EN VIVO Liga Santander | País por país

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 mediodía

México (Noroeste): 11.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 4.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Real Madrid vs Villarreal EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Villarreal, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.