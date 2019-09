Arsenal empató 2-2 ante Tottenham por la Premier League

Fue un empate, pero con sabor a victoria anímica para el Arsenal. Tras la derrota incontestable ante el Liverpool, el equipo de Unai Emery logró remontar un 0-2 ante el Tottenham en el derbi londinense y así demostrar que puede competir de igual a igual ante el Top6 de la Premier League.

Pese a tener el dominio, el Arsenal se vio superado en la primera llegada clara del Tottenham. Un pelotazo largo fue pivoteado por Kane, Son jugó con Lamela, el argentino disparó al arco, Leno dejó rebote y el balón lo empujó Christian Eriksen.

Cuando el Arsenal buscaba el empate, llegó la acción desafortunada de Granit Xhaka. El suizo se llevó por delante a Son y Harry Kane estiró la cuenta desde los doce pasos.

Antes del descanso, el Arsenal se volvió a meter al partido cuando Alexandre Lacazette recibió en el área, superó a Vertonghen y fusiló a Lloris con un remate inatajable.

En la segunda parte, el arquero del Tottenham fue el gran culpable que el Arsenal no alcanzara el empate, pero ya nada pudo hacer cuando Pierre Emerick Aubameyang desvió el trayecto de un centro de Guendouzi.

El 2-2 alimentó las esperanzas del Arsenal de llevarse el triunfo, hizo todos los merecimientos y hasta lo logró con un gol de Kolasinac que el VAR anuló por posición antirreglamentaria.

Con este resultado, el Arsenal llegó a los 7 puntos y el Tottenham a los 5 en la tabla de la Premier League. Liverpool es el único líder con puntaje perfecto en cuatro fechas.

Arsenal vs Tottenham EN VIVO | Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

90'+4' ¡Se la pierde Sissoko! Kane orquesta un ataque, Sissoko controla y acelera en el área, pero su disparo se va alto.

90'+2' Arsenal no puede en una contra luego de un pase filtrado de Pepe con dirección a Aubameyang.

90' Cinco minutos de adición.

87' Llegada de Tottenham con Kane por derecha, el delantero saca el centro, pero un rival desvía al córner.

86' Amarilla para Sokratis (Arsenal) por una falta contra un rival.

84' ¡Ocasión del Arsenal! Pepe recibe en la frontal del área, se hace el espacio y saca un violento remate que se va por el lateral de la red.

82' ¡UFFF! Aubameyang recibe en el área, pero no tiene espacio para maniobrar y un rival le rechaza el balón.

79' Gol anulado al Arsenal. Kolasinac estaba en posición adelantada cuando recibió un centro que luego Kolasinac remató.

78' Cambio en Tottenham: entra Lo Celso, sale Son.

77' Amarilla para Davinson Sánchez (Tottenham).

73' Amarilla para Winks (Tottenham) por detener con falta a Pepe.

70' Guendouzi recibe en la frontal y saca un centro que Pierre-Emerick Aubameyang alcanza a cachetear el balón para sorprender a Lloris.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL!

66' Cambio en Arsenal: entra Mkhitaryan, sale Lacazette.

64' ¡UFFF! Violento remate de Ceballos que exige a Lloris a desviar al córner.

63' Cambio en Arsenal: entra Dani Ceballos, sale Lucas Torreira.

62' Amarilla para Lacazette (Arsenal).

61' Intento de Son, encara en la frontal a varios rivales, quiere encontrar su mejor perfil, pero no puede y termina perdiendo el balón.

59' Cambio en Tottenham: entra Dele Alli, sale Lamela.

58' ¡Se salva el Arsenal! Harry Kane recibe en el área y cruza su disparo, el balón se estrella en el palo cuando Leno ya estaba vencido.

57' Amarilla para Eriksen (Tottenham).

56' ¡Se la pierde el Arsenal! Córner desde la derecha, pivoteo de un jugador local y Kolasinac no la puede añadir debajo del arco.

55' ¡Atajadón de Lloris! Jugada elaborada del Arsenal que acaba con un remate raso de Guendouzi que el arquero desvía al córner.

51' ¡UFFF! Son recibe en el área y saca un zurdazo al palo derecho, pero Leno saca una mano milagrosa para desviar el balón al córner.

48' Otra llegada del Arsenal que no llega a más debido a un centro muy pasado de Kolasinac y al control de Torreira en el área.

47' ¡UFFF! Llegada del Arsenal con un centro al área para el cabezazo de Lacazette, pero Lloris no se deja sorprender.

46' Arranca la segunda parte sin cambios en Arsenal ni Tottenham.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45'+1' Pepe encuentra a Lacazette en el área, el francés le puntea el balón a Vertoghen y fusila a Leno. Golazo.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL!

45' Dos minutos de adición.

44' Aubameyang juega una pared con Lacazette en la fronta del área, pero Sissoko hace falta para impedir que progrese la jugada.

40' Harry Kane engaña a Leno y define al palo derecho con un remate muy esquinado. El arquero del Arsenal se va al otro lado.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL TOTTENHAM!

39' Penal para Tottenham. Xhaka se barre y se lleva de encuentro a Son.

38' ¡Ocasión del Tottenham! Tiro libre de Eriksen que va al arco y Leno desvía al lateral.

36' ¡UFFF! Violento remate de Kane, Leno deja rebote, Son se queda con el balón, hace la pausa y encuentra Kane en el área, pero el delantero tiene muy poco espacio para maniobrar.

34' El Arsenal está abusando del pase largo para sus extremos. Lacazette quiso buscar a Pepe por izquierda, pero el centro se le fue muy largo.

31' Amarilla para Lamela (Tottenham).

29' Gran concentración de los defensas del Tottenham para desviar los balones en dos córners consecutivos.

27' Amarilla para Rose (Tottenham) por llegar tarde a una jugada ante Lacazette.

26' ¡Intento de Pepe! El remate del marfileño busca el segundo palo, pero su disparo se termina abriendo mucho.

25' Falta de Alderweireld a Lacazette muy cerca del área. Tiro libre peligroso para el Arsenal.

23' ¡Nuevamente Rose! Centro pasado para Pepe, el lateral se da cuenta y salta para poner el cuerpo ante el cabezazo del marfileño.

22' Gran cierre de Rose cuando Aubameyang saca un centro al área para el cabezazo de Torreira.

19' ¡UFFF! Gran interceptación de Vertoghen cuando Xhaka quería filtrar un balón al espacio para Pepe.

17' ¡Tapadón de Leno! Son encara desde la izquierda, conduce y saca el remate al segundo palo que el arquero del Arsenal desvía al córner.

14' ¡Intento del Tottenham! Eriksen saca el disparo desde fuera del área, pero Leno atrapa sin problemas.

12' Kolasinac pisa el área contraria, llega hasta la línea de fondo, pero se resbala antes de sacar un buen centro.

10' Pérdida del Arsenal, Lamela remata cruzado, Leno deja rebote y Christian Eriksen define en el área chica.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL TOTTENHAM!

8' El Tottenham se para mejor en el campo y le está costando al Arsenal penetrar al área rival.

5' ¡UFFF! Córner al área, un jugador del Tottenham rechaza hacia la frontal del área y Maitland-Niles saca un bombazo que se desvía en la pierna de un rival, sino acababa en gol.

4' Arsenal ronda el gol con varias llegadas peligrosas.

2' ¡Ocasión del Arsenal! Pepe recibe en la frontal del área, pero su zurdazo se va alto.

1' Arranca el partido en el Emirates Stadium.

Arsenal vs Tottenham EN VIVO | Alineaciones confirmadas

Arsenal: Leno, Maitland-Niles, David Luiz, Sokratis, Kolasinac, Torreira, Xhaka, Guendouzi, Pepe, Lacazette, Aubameyang.

Tottenham: Lloris, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Lamela, Son, Kane.

La previa

El 'Derbi del norte de Londres' promete ser un encuentro cautivador. Ambos equipos tienen como objetivo pelear el título de la Premier League, por lo que ceder puntos no está en sus planes.

Tottenham comenzó su participación en la Premier dejando una buena imagen. Los 'Spurs' superaron 3-1 al Aston Villa y en la segunda fecha igualaron 2-2 ante Manchester City. Lamentablemente en la jornada anterior cayeron por la mínima diferencia ante Newcastle.

El estratega del subcampeón de la Champions League, Mauricio Pochettino, se siente tranquilo por el desempeño que vienen desarrollando sus dirigidos. El estratega pidió a sus hinchas seguir apoyando al equipo.

Por su parte, Arsenal quiere lavarse la cara de la dura derrota que sufrió en la última fecha ante Liverpool. Los 'Gunners' saben que la victoria les permitirá seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Apostarán por su dupla goleadora conformada por Lacazette y Aubameyang para intentar lastimar la sólida defensa de los Spurs. Arsenal quiere celebrar con sus hinchas.

Arsenal vs. Tottenham EN VIVO POR ESPN| POSIBLE ALINEACIONES

Arsenal : Leno; Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac, Xhaka, Willock, Guendouzi, Pépé, Aubameyang, Lacazette.



Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Alli, Son, Kane.

