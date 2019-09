¿Qué tiene que pasar para que Neymar fiche por el Barcelona?

Este lunes (5:00 p.m. hora peruana) se cierra del libro de pases de España y Neymar espera un milagro. Según el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, el club que desee contar con los servicios del brasileño debe pagar una cifra millonaria.

El diario Le Parisien de Francia presentó una detallada crónica de una operación que hasta ahora parece imposible. Cuando Neymar le dijo a Leonardo (Director Deportivo de PSG) en junio de este año que quería irse, la cúpula del PSG se sintió humillada y puso un alto precio a su salida.

"El terremoto Neymar llegó al vestuario y Al Khelaifi se puso en contacto con los capitanes, para aclararles la situación de Neymar y la postura del club: “Sí, Neymar se puede ir, pero sólo si la oferta es enorme”. E incluso le puso cifra a la oferta enorme: “300 millones”, cita Mundo Deportivo.

El 13 de agosto, Leonardo se reunió en París con los dirigentes de Barcelona, quienes ofrecieron a Coutinho y una cantidad de dinero que no dejó conformes a los franceses. "Llegaron casi con las manos vacías", afirma Le Parisien.

Asimismo, el medio francés asegura que Neymar no habría cumplido con una exigencia que llegó desde España: Declarar públicamente su deseo de volver al Camp Nou. Sus asesores le recomendaron no hacerlo para no cerrarse otras puertas. "Incluso desde su entorno desvelaron un interés ficticio del Real Madrid que nunca existió".

“El PSG sabía desde hace mucho que el Barza no tenía el dinero suficiente. El precio que fijó París no lo podía pagar ningún club. Es la historia de un traspaso que no se podía hacer”, concluye el artículo de Le Parisien.

De esta manera, Neymar continuará en el PSG en contra de su voluntad. El técnico Thomas Tuchel no lo tomó en cuenta en las primeras cuatro fechas de la Ligue 1 de Francia y este fin de semana podría ponerlo en lista para el partido contra Strasbourg.