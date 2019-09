Jürgen Klopp: "No recuerdo nada de la noche en que ganamos la Bundesliga"

La Bundesliga 2010-2011 se convirtió en una temporada histórica para el Borussia Dortmund tras coronarse campeón del certamen alemán después de nueve temporadas. Sin embargo, lo que muchos no saben fue la situación en la que se encontraba Jurgen Klopp en el periodo de celebración.

"No estoy seguro de si alguna vez se lo conté a alguien. De hecho, me desperté en un camión dentro de un garaje. Solo. Lo recuerdo, pero no tengo idea de las horas previas", declaró el actual técnico de Liverpool en el documental sobre el Borussia Dortmund de Amazon, asegurando que estuvo borracho.

El estratega alemán también reveló que en medio de toda su confusión se encontró con uno de los directivos del Borussia Dortmund, hecho que quedó marcado en la cabeza del vigente soberano de la Liga de Campeones con el conjunto rojo.

"Me desperté, salí del camión y me encontré en una gran sala de fábrica. Luego crucé el patio y vi la silueta de un hombre. Así que silbé, porque puedo silbar bastante fuerte, y noté que la silueta se frenó un poco. Así que esperé y vi a Aki Watzke (CEO de Borussia Dortmund). Así que Aki y yo éramos las únicas personas en este enorme patio", señaló.

Así mismo, Jurgen Klopp y el dirigente de las "Abejas", tuvieron que tomar un camión para poder llegar a sus casas. Además, el entrenador del Dortmund en ese entonces no logró descansar debido al contenido que había en el transporte.

"Aki detuvo un viejo camión Mercedes en el camino y le dio 200 euros al conductor para que le llevara al Italiano. Aki se sienta al frente, yo me recuesto. Intenté seguir durmiendo con mi cabeza hacia un lado, estaba un poco cansado. Pero seguía escuchando ‘cluck, cluck, cluck’. ¿Qué está pasando aquí? Pensé que lo había soñado. Pero no. El baúl estaba lleno de pollos", reveló el DT teutón.