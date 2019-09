Sergio Ramos quiere ganar el Balón de Oro: "Mientras sea posible aspiro a ello"

Sueña en grande. Sergio Ramos presentó el documental "El Corazón de Sergio Ramos", un filme donde cuenta detalles sobre su vida y cómo inició en el fútbol. El defensor reveló que viene trabajando para ganar el Balón de Oro.

Ante la sorpresa de los asistentes, Sergio Ramos señaló que viene trabajando para ganar el Balón de Oro, es uno de sus sueños y seguirá luchando para cumplir ese anhelo.

"El Balón de Oro está ahí, no sé si está cerca o lejos pero mientras sea posible aspiro a ello. Si compañeros como Cannavaro lo lograron por qué no seguir soñando con ganar el Balón de Oro. Cuando el cuerpo no me dé me echaré al lado pero creo que aún no ha pasado", expresó el defensor español.

El presente del Real Madrid

Sobre el Real Madrid, el capitán de los merengues indicó que se encuentran motivados por esta nueva campaña y el grupo está mentalizado en ganar la Champions League, la quinta en su carrera deportiva.

"Sería una locura levantar mi quinta Champions con el Real Madrid. Trabajo para eso y sueño con ello. Levantar la Eurocopa o el Mundial con España sería único", señaló Ramos.

La eliminación de la Champions League ante el Ajax

Como se recuerda, este documental fue grabado cuando el Real Madrid estaba jugando su pase a los cuartos de final de la Champions League ante el Ajax.

"Tienes unas obligaciones cuando firmas algo así. Fue uno de los peores momentos. Un día doloroso. Nadie esperaba caer eliminado. Se dejó de grabar porque era un momento muy malo. No todo es perfecto. No siempre sale bien", señaló el defensor.