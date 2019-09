José Mourinho le agradece a Lionel Messi por hacerlo “Mejor entrenador”

José Mourinho afirmó que enfrentar a Lionel Messi lo ayudó mucho en su carrera, ya que su talento lo obligó a superarse y a sacar su mejor sistema para poder frenar a un delantero de su calidad, asimismo reconoció ser hincha del Real Madrid.

"Siempre digo que debo tanto a mis jugadores, como a los que no han sido mis jugadores y me han creado problemas. Por ejemplo, Messi nunca jugó en mi equipo, pero jugué contra él Cuando digo Messi digo también todos los grandes jugadores contra los que he jugado", afirmó el polémico técnico.

Con estas palabras el ex entrenador del Real Madrid, decidió elogiar al jugador del Barcelona, con el que se enfrentó cuando dirigía al equipo blanco, allá por el año 2010, casi una década atrás cuando la ‘Pulga’ recién daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Le daría el Sí al Real Madrid

El estratega también se refirió a su etapa en el club blanco, afirmando que tiene las puertas abiertas y la mejor relación con la directiva, así como en otros clubes en los que trabajó.

"Yo no vengo a Madrid porque no me gusta que la gente lo pueda interpretar de un modo negativo. A mí me encantaría ir al estadio y ver algún partido, pero no lo hago. Son situaciones que no me gusta alimentar” indicó el ex estratega del Manchester United.

Es un hincha más

Para finalizar no tuvo problema en declarar el cariño que le tiene al Madrid y que se siente como un hincha más “No tengo problema en decirte que cuando sales después de tres años en el Madrid, eres madridista. Punto. Hay cosas que no cambian".