Boca Juniors: Paolo Guerrero y Edison Cavani buscan ser fichados por socio 'xeneize'

Paolo Guerrero y Edinson Cavani, dos de los mejores delanteros de Sudamérica, podrían tener la oportunidad de jugar juntos en Boca Juniors. Así lo cree posible el empresario de transportes José Beraldi, quien volverá a postular nuevamente a la presidencia del club "Xeneize" tras su primer intento en 2015. El candidato de "Volver a Ganar" contó todos estos detalles en una entrevista exclusiva para "Radio La Red AM 910" de Argentina.

"Si soy presidente de Boca Juniors me gustaría traer a Felipe Melo y si estaba ahora como presidente Dani Alves no se me escapaba. Otro que me gustaría es Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta", dijo José Beraldi para "Radio La Red".

#Futbol910 @JoseBeraldi candidato a presidente de Boca: "Si soy presidente me gustaría traer a Felipe Melo y si estaba ahora como presidente Dani Alves no se me escapaba. Otro que me gustaría es Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta". @TotiPasman pic.twitter.com/ntAzx6AKXy — Radio La Red AM 910 (@radiolared) September 13, 2019

Guerrero siempre fue objetivo de Beraldi en Boca Juniors

Después del Superclásico argentino que culminó en empate sin goles entre Boca Juniors y River Plate, José Beraldi ya había manifestado su intención de contar con los servicios de Paolo Guerrero, actual jugador del Inter de Porto Alegre, en declaraciones para el diario "Olé".

"Si tenés que afrontar cosas así (Superclásico), tenés que traer jugadores que banquen presión. Yo ya había pedido a Paolo Guerrero, un Felipe Melo, salgo campeón y le regalo una corona y que se vaya. El paraguayo Gómez, Kannemann. Tenés para traer...", señaló.

Cuando terminan los contratos de Paolo Guerrero y Edinson Cavani.

Paolo Guerrero tiene contrato con el Inter de Porto Alegre hasta el 31 de agosto del 2021.

Edinson Cavani tiene contrato con el PSG hasta el 30 de juniots del 2020.