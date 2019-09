Lima 2019: Chato, Cusco, Oro, Milko y Coco son los perritos adoptados por deportistas que ahora viven en el extranjero [FOTOS]

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 culminaron oficialmente hace algunas semanas, sin embargo, hasta el momento siguen haciendo noticia por los múltiples casos que de este torneo deportivo, salieron. Lima 2019 nos dejó mucho más que competencia e infraestructura que nuestros atletas podrán disfrutar, y es que las historias detrás de muchos casos que de allí salieron, son realmente admirables.

Perú pudo conseguir un nuevo récord de medallas en Lima 2019, pues inicialmente se tuvo prevista la suma de 45 preseas en general, cuestión que nuestros atletas pudieron superar sumándole nueve al medallero central. Nuestro team logró 54 preseas entre oro, plata y bronce respectivamente.

Lima 2019 fue el pretexto perfecto para un intercambio riquísimo de culturas entre todos los países participantes, pues sus atletas pudieron convivir con los nuestros desde el 24 de julio hasta el 1 de septiembre, tiempo suficiente para que se pueda generar un lazo increíble entre países.

Sin embargo, esto no fue todo. Varios de los deportistas internacionales, quedaron enamorados no solo de la cultura y la gente del Perú, sino también de las mascotas que se encontraban en las calles (en condición de abandono). Muchas de ellas que además, se encontraban en los diferentes escenarios en los que se realizaron los Panamericanos y Parapanamericanos.

Varios de estos atletas se encariñaron tanto con las mascotas que conocieron en nuestro país, que decidieron adoptarlos y darles un nuevo hogar, pero no en Perú. En un gesto muy humano, deportistas internacionales acogieron a mascotas para llevarlos a sus países y darles una mejor calidad de vida. Sin duda alguna un gesto digno de admirar e imitar.

A continuación te presentaremos cada uno de los casos que se conocieron en el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Cabe señalar que las mascotas son todas unas celebridades en la redes sociales, pues ahora sus amos comparten detalle a detalle su día a día vía Instagram y otras plataformas virtuales.

1. Milko

Este nombre se le puso en honor a la mascota de Lima 2019. El ahora engreído de Caroline Archambault, canadiense que participó en los Juegos Panamericanos, se encuentra ahora mismo en Montreal, Canadá. El animalito de cuatro patas, fue rescatado por la atleta de una calle en el distrito de La Molina, tras ello, pidió ayuda para poder agilizar los trámites legales y llevarse al can. “¿Por qué hago esto? ¿Por qué rescatar a un perro callejero pulgoso y encima en el Perú? Porque todo ser merece una vida digna y merece ser rescatado cuando está en problemas. He ayudado animales desde que era pequeña. Mi mamá me dice ‘No puedes salvar a todos los animales’, yo le respondo que sí puedo salvar a los que cruzan mi camino, incluso si sucede en Perú”, comentó la deportista.

2. Coco

Amor a primera vista. ‘Coco’ tenía como nombre principal ‘Canela’, sin embargo, la nutricionista del Comité Olímpico de Estados Unidos, Stephanie Miezin, la bautizó así para llevársela a Denver. El amor entre ambas se deja notar mediante las redes sociales de la profesional de la salud que encontró en Lima a una fiel compañera.

3. Cusco

Sin fronteras. Ahora se llama Cusco, en honor a una de las ciudades más visitadas de nuestro país. La mascota fue adoptada por Nick Shedd, quien fue el entrenador del equipo femenino de Hockey de Estados Unidos. Cusco ahora mismo se encuentra en Philadelphia, allá, por Estados Unidos, recibiendo una vida que aquí se la negaron.

4. Oro

Puro oro. A esta traviesa mascota, la adoptó Mónica Aksamit, deportista estadounidense que se hizo de la medalla de oro en Esgrima, por ello le puso el nombre ‘Oro’. El encuentro entre adoptante y la mascota, ocurrió en Aguas Calientes, Machu Picchu (Cusco). Desde entonces, no se han vuelto a separar. Oro vive en Nueva York, y es feliz.

5. Chato

Steven Dunn, participante de Para Tenis de Mesa, vio en un coqueto animalito, las ganas de empezar una nueva vida. Chato fue adoptado por el canadiense quien posteriormente se lo llevó a su país para darle más que una cómoda vida, un hogar. "Chato vendrá a vivir con nosotros en Nueva Escocia, Canadá, ¡estamos muy contentos y emocionados por nuestro nuevo pequeño", comentó el valeroso Para atleta.