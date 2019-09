Fabregas desvela la razón por la cual Neymar no llegó a Barcelona

La novela de Neymar fue uno de los libros que no se terminó de cerrar hasta el último día de cierre de pases, donde los del Barcelona tenían la esperanza de reclutar en sus filas al astro brasileño.

Sin embargo, el "10" optó por seguir su carrera en el París Saint-Germain (al menos esta temporada). Uno de los jugadores que estuvo atento a la situación fue Cesc Fàbregas, quien desveló la razón por la cual el astro de la 'Canarinha' no 'pegó la vuelta' al Camp Nou.

Cesc Fàbregas, actual jugador del AS Mónaco y ex compañero de Neymar, reveló que el fichaje del brasileño siempre estuvo difícil, no necesariamente porque el Barcelona y PSG no se ponían de acuerdo, sino por el tema económico.

Para el español, el combinado 'blaugrana' invirtió fuerte en los traspasos de Antoine Griezmann y de Frenkie de Jong, por lo que no tenían como solventar la incorporación de Neymar, quien tiene un valor de casi 230 millones de dólares.

"El Barça ha realizado grandes inversiones en los últimos años. Firmaron a Griezmann por mucho dinero. Los salarios de los jugadores son muy grandes. Entonces supe que sería muy difícil. Neymar es quien es", agregó Fàbregas a 'RMC'.

Como se sabe, Neymar terminó quedándose en el PSG y ya debutó en la presente temporada en el duelo contra el Estrasburgo, donde derrochó magia. El "10" aún sueña con volver a Cataluña, pero dependerá de los 'culés'.

EL DATO:

Neymar sumó 105 dianas con el Barcelona antes de arribar a París.