Neymar tras su reaparación y golazo con PSG: "Todos sabían que quería irme. Lo dije" [VIDEO]

Neymar no escogió mejor momento para hablar por primera vez de su regreso frustrado al Barcelona, que después del su primer partido de la temporada con el PSG, en el cual marcó un golazo al último minuto del encuentro, dando así el ansiado triunfo a su equipo.

"Estoy acostumbrado a ser abucheado a lo largo de mi carrera. Esta vez, jugaré cada partido como si estuviéramos lejos de casa.Todos sabían que quería irme. Lo dije y lo repetí" indicó el jugador brasileño recalcando también los insultos y pifeas que sufrió durante todo el encuentro por parte de la hinchada parisina.

Responde a la hinchada del PSG

Ney, no se guardó nada y siguió hablando con respecto a show mediático que protagonizó durante el pasado mercado de fichajes y el rechazo que tienen hacia él la afición de su club: “Entiendo a los fans y sé que fue difícil para ellos. Pero de ahora en adelante soy jugador de PSG. No tengo un mensaje particular para ellos" agregó el jugador.

Vale recordar que durante las horas previas al partido contra el Estranburgo, los 'Ultras del PSG', hinchada oficial del club, se pronunció con un comunicado sobre la relación con el jugador, en el que aseguran que serán totalmente Indiferentes con el brasileño, pues calificaron su comportamiento como una falta de respeto al club y a los hinchas en general.

Se refiere al Barcelona

Asimismo, fue preguntado sobre su fichaje al Barcelona, a lo que le jugador prefirió no ahondar, pues considera que el tema ya esta en el pasado: "No quiero entrar en detalles de lo que pasó en las negociaciones. Cada uno sabe lo que hizo durante este periodo. Se pasa la página. Soy un jugador de PSG y ahora voy a dar todo en el campo" expresó con cierta resignación el ex Santos.

Comprometido con el PSG

Finalmente el jugador reafirmó su compromiso con su actual club y prometió responder con goles y con sus mejores actuaciones, pues es consiente que si quiere que el Barca vuelva a intentar ficharlo tiene que demostrar su nivel dentro del campo.

“No necesito que la afición me anime. Me quedó y defenderé este equipo. La respuesta de la afición es igual. Lo importante es el juego y ganar”.indicó Neymnar Jr.