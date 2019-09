Barcelona 2-1 Valencia [DirecTV EN VIVO] Ver Movistar LaLiga por TV

DirecTV EN VIVO Barcelona vs Valencia ONLINE Partido de hoy Fútbol Español por dial Movistar LaLiga EN VIVO | Con el regreso de Luis Suárez pero sin Lionel Messi, los blaugranas reciben este sábado 14 de septiembre (2.00 p.m. hora peruana; 8.00 p.m. hora de España) al murciélago en el Campo Nou por la cuarta fecha de LaLiga Santander. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

Barcelona vs Valencia [MINUTO A MINUTO]

40' Guedes (Valencia) lleva peligro al campo rival. Gana un córner.

39' Gran jugada de Ansu Fati (Barcelona) dentro del área rival. Sombrero y queda de cara al arco, pero decide habilitar y no disparar. Se acabó el peligro.

38' ¡UFFF! Media tijera de Gameiro, ante el error de Sergio. Ter Stegen contiene, pero se sanciona posición adelantada.

37' ¡UFFF! Gran pase dentro del área para Gameiro, pero Ter Stegen salva.

36' Guedes (Valencia) intenta superar a Pérez, pero no tiene buena decisión en la acción.

35' Centro de Semedo y corta Paulista. El portero de Valencia sale rápido.

34' Pase a la derecha para Alba (Barcelona), proyectado. No alcanza.

33' Centro de Semedo (Barcelona) desde la derecha. La defensa de Valencia responde bien.

32' Pérez (Barcelona) deja a un rival en el camino e intenta meterse al área rival. Cae ante la marca de dos hombres, pero sin falta.

31' Barcelona rota de un lado a otro, con buenos pases.

30' TARJETA AMARILLA: Rodrigo (Valencia) amonestado.

28'🕐 ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE VALENCIA! Kevin Gameiro anota y el VAR válida el tanto inicialmente anulado.

27' ¡GOL ANULADO! Kevin Gameiro (Valencia) anota, pero el árbitro sanciona posición adelantada.

26' Parejo (Valencia) recupera el balón y pone pausa en las acciones.

25' Semedo (Barcelona) se proyecta por la derecha, pero no gana la línea.

24' Piqué y Lenglet (Barcelona) jugando en campo rival.

23' Al no tener espacios, Barcelona reinicia el ataque retrocediendo.

22' Encuentro totalmente controlado por el Barcelona, en ofensiva y defensiva.

21' Posesión de Barcelona en campo rival.

20' ¡UFFF! Gran pase entre líneas para Gameiro (Valencia). Remate desde la izquierda, pero desviado.

19' Pase largo a la derecha para Griezmann, pero es muy largo.

17' Salida del Valencia por bajo, pero no superar la mitad del campo con claridad.

16' Centro desde la esquina para Barcelona. No genera peligro.

15' ¡UFFFF! Genial remate de Ansu Fati (Barcelona), pero hay un desvío y terminar en el córner.

14' Tiro libre peligroso para el Barcelona.

13' Valencia se ve obligado a esperar en su campo, cerca a su área. Corren, sin muchas ideas, por detrás del balón.

12' Buena combinación de pases de Barcelona. Ansu Fati se muestra en cada instante.

11' Tiro libre para el Barcelona en la mitad del campo. Falta de Guedes.

10' Primera llegada de Valencia. Gameiro llega en buena posición, pero no logra definir.

09' Valencia golpeado, trata de reaccionar, pero deja espacios.

07'🕐 ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Gran asistencia de Ansu Fati para que Frenkie de Jong anote a placer.

06' Sigue la posesión del Barcelona, desde la mitad del campo en adelante.

05' Valencia se repliega en su campo, pero trata de adelantarse y presionar.

04' Barcelona controla el balón, desde su campo.

02' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Ansu Fati abre el marcador, con gran remate de derecha. Griezmann la dejó pasar antes.

01' El partido está en marcha, Barcelona movió el balón.

- Los equipos regresan a sus camerinos y volverán al campo para el inicio de las acciones.

EN VIVO Barcelona vs Valencia | Alineaciones confirmadas

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Ansu Fati, Arthur, Carles Pérez, Griezmann

Valencia: Cillessen, Garay, Paulista, Gaya, Wass, Parejo, Coquelin, Ferran, Guedes, Gameiro, Rodrigo

PREVIA

Para el Barcelona, este inicio de campeonato está siendo extraño. Sin Lionel Messi, lesionado desde el pasado 5 de agosto y baja desde entonces, los azulgrana no son fiables y han dejado escapar más puntos (5) de los que ha sumado (4) cuando se han disputado tres partidos. Ahora viene un rival de alto calibre como el Valencia al Camp Nou.

El Barcelona volverá espera contar desde el primer minuto con Luis Suárez, que se lesionó en San Mamés en LaLiga, y estará de vuelta en el equipo después de casi un mes de baja para el duelo contra el Valencia. En el caso de Messi, se cree que volvería para el primer partido de Champions frente al Borussia Dortmund.

Así sería el once del Barcelona ante el Valencia

Además, el técnico del Barcelona Ernesto Valverde tiene que decidir si cuenta con Semedo o con Sergi Roberto en el lateral derecho, la única duda en esta línea en la que los centrales Gerard Piqué y Clement Lenglet y el lateral zurdo Jordi Alba son fijos ante Valencia.

Otra cuestión a resolver en Barcelona será resolver la posición de Frenkie de Jong. El holandés, mucho más protagonista en su anterior demarcación en el Ajax o en el último partido con Holanda, donde abandonó su posición de interior que ocupa en el cuadro blaugrana para jugar como mediocentro, demarcación de Sergio Busquets en el equipo catalán.

Ambos estarán en el once frente al Valencia y el tercer centrocampista puede ser Ivan Rakitic o Arthur Melo. En la delantera, pendiente de Luis Suárez, el único fijo es Antoine Griezmann, mientras que el canterano Carles Pérez podría tener otra oportunidad.

Existe la opción de que si Suárez no está para jugar, Valverde pueda hasta cambiar el dibujo (4-4-2) y en ese caso Sergi Roberto pasaría a la media y Semedo sería el lateral diestro del Barcelona.

Valencia ya no cuenta con Marcelino

El Valencia afronta este encuentro en 'shock' tras la abrupta destitución el pasado miércoles de Marcelino García Toral, después de haber llevado el asturiano al equipo a dos clasificaciones seguidas para la Champions League y a la conquista en mayo de la Copa del Rey, precisamente ante el Barcelona.

La falta de explicaciones oficiales por parte de la entidad de esta decisión se ha unido además estos días a las críticas públicas a la misma por parte de pesos pesados de la plantilla como Dani Parejo y Ezequiel Garay, entre otros.

Su sustituto, Albert Celades, ha admitido en sus dos comparecencias de esta semana que se trata de una situación "traumática" para la plantilla del Valencia pero ha destacado la profesionalidad con la que la han afrontado.

Para el técnico será también su estreno en un banquillo de un club como entrenador principal, pues hasta ahora solo había dirigido a la selección española sub-21.

Celades ha asumido que la decisión del club de prescindir de García Toral no es estrictamente deportiva y se ha mostrado partidario de dar continuidad al sistema y al trabajo del asturiano, por lo que no se esperan grandes cambios en el planteamiento del equipo en el campo del Barcelona.

De hecho, su primera convocatoria ha sido la misma que la última que hizo su predecesor en su último encuentro y que le valió al Valencia para lograr su primera victoria de la campaña ante el Mallorca después de haber empatado ante la Real Sociedad y perdido ante el Celta.

Las únicas ausencias obligadas para este encuentro son las de los lesionados Carlos Soler y Cristiano Piccini, y los descartes técnico de Thierry Correia, Manu Vallejo, Rubén Sobrino y Eliaquim Mangala.

A qué hora juegan EN VIVO Barcelona vs Valencia vía DirecTV Sports y Movistar

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 1.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 5.00 a.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Barcelona vs Valencia por canal DirecTV y Movistar LaLiga

España: Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga y MiTele En Vivo

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Perú.

Brasil: Fox Premium.

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS en Español.Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT Canada.

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Costa Rica: Sky HD.

República Dominicana: Sky HD.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Ecuador.

El Salvador: Sky HD.

Francia: beIN Sports 2 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

Italia: DAZN.

Japón: WOWOW y DAZN.

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Holanda: Ziggo Sport Select y Ziggo Sport 14.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand, SKY Go NZ y Sky Sport 7 beIN Sports.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO Barcelona vs Valencia | Canales TV

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs Valencia | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

Partidos de hoy Fútbol Español EN VIVO Barcelona vs Valencia

6.00 a.m. - Real Madrid vs. Levante

9.00 a.m. - CD Leganés vs. Villarreal

11.30 a.m. - Real Sociedad vs Atlético Madrid

2.00 p.m. - Barcelona vs. Valencia

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Barcelona vs Valencia: cuotas de casas de apuestas

Casa de apuestas: Inkabet

Barcelona: 1.50

Empate: 4.90

Valencia: 7.00

Casa de apuestas: Betsson

Barcelona: 1.49

Empate: 4.65

Valencia: 6.40

Casa de apuestas: Te Apuesto

Barcelona: 1.48

Empate: 4.40

Valencia: 5.75

Casa de apuestas: bwin

Barcelona: 1.48

Empate: 4.40

Valencia: 6.75

Casa de apuestas: bet365

Barcelona: 1.45

Empate: 4.75

Valencia: 7.00

Casa de apuestas: Betfair

Barcelona: 1.44

Empate: 4.60

Valencia: 6.50

Casa de apuestas: Wanabet

Barcelona: 1.47

Empate: 4.50

Valencia: 6.75

Casa de apuestas: William Hill

Barcelona: 1.50

Empate: 4.20

Valencia: 7.25

Dónde ver LaLiga Sports TV EN VIVO App móvil celular Barcelona vs Valencia

LaLiga Sports TV es la app donde ver los partidos en directo de la Liga ASOBAL de Balonmano, Liga Nacional de Fútbol Sala LNFS, Liga LEB ORO de Baloncesto o La Liga de Fútbol Femenino Iberdrola. Y además disfruta de toda la actualidad y vídeo resúmenes de LaLiga Santander y LaLiga 123 de fútbol.

Cómo ver MiTele EN VIVO Barcelona vs Valencia

Mitele es un servicio de transmisión por Internet y televisión de Mediaset España. El servicio está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes.​ Mediaset España está obligada a geobloquear en determinados países la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales.

Es posible ver los canales de televisión en directo además de poder ver programas, series, telefilmes, miniseries, películas, informativos, deportes, documentales y música3​, así como el canal 24 horas de Gran Hermano durante los meses de concurso. Igualmente, cuenta con los canales exclusivos Mitele Fun, Mitele Unplugged y Mitele Wala!, emitiendo el primero de ellos una recopilación de los mejores contenidos de humor emitidos en Mediaset; el segundo, series y programas que hicieron historia en el grupo audiovisual, y el tercero, contenidos destinados al público infantil y juvenil.

No te pierdas los partidos más importantes de LaLiga Santander con el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia.

LaLiga Fantasy MARCA

La Liga - App Oficial de Resultados de Fútbol

Head Soccer Futbol LaLiga 2019

La Quiniela en vivo

Tiny Striker LaLiga 2019

LaLiga - Juegos Educativos

AdrenalynXL™ LaLiga Santander

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Barcelona vs Valencia

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Luis Suárez y Griezmann.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Guedes; Rodrigo y Gameiro.

Entrenador: Albert Celades.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Murcia).