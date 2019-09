River clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer 1-0 a Godoy Cruz

River Plate prologó más la mala racha de Godoy Cruz tras vencer 1-0 y encima con autogol de Joaquín Valera. Con el resultado de hoy, el equipo de Marcelo Gallardo confirmó su presencia en los cuartos de final de la Copa Argentina.

River Plate dominó de principio a fin el partido, pero perdonaron demasiado, por su parte, Godoy Cruz no hizo nada para conseguir siquiera el empate. Pero, a pesar de la victoria, el técnico Marcelo Gallardo terminó muy molesto por no sentenciar el partido. El próximo rival de River en la Copa Argentina saldrá del Talleres vs Almagro.

EN VIVO River Plate vs Godoy Cruz | Minuto a Minuto

SEGUNDO TIEMPO

45+4' FINAL EN LANÚS. River Plate ganó 1-0 a Godoy Cruz y clasifica a los cuartos de final de la Copa Argentina

45+2' Exequiel Palacios dispara desde el borde del área pero el arquero de Godoy Cruz ataja el remate

45' ¡UFFFFFF! Nacho Fernández disparó desde fuera del área y la pelota apenas se va por encima del arco

43' El cuarto árbitro agrega cuatro minutos más antes de tocar el pitazo final

41' Tres minutos para el final y River Plate firmará su pase a los cuartos de final de la Copa Argentina

39' Nacho Fernández remata desde lejos, pero la pelota se marcha por un costado

35' ¡NOOOOOOOOOO! Carrascal solo y sin marca se perdió el segundo tanto de River Plate. El colombiano lo echó la pelota por un costado

34' Godoy Cruz se queda con 10 tras la expulsión de Tomás Cardona quien acumuló su segunda tarjeta amarilla

30' Cambio en River Plate. Se marcha Borré, entra Naccho Scocco

30' Barboza remataba al arco, pero la jugada queda anulada por posición adelantada

28' Dominio total de River Plate sobre Godoy Cruz

25' En Godoy Cruz parece que Alanís no podrá seguir en el partido tras sentir molestias

22' Por ahora, River Plate está avanzando a cuartos de final de la Copa Argentina

18' Dominio total de River Plate. En cualquier momento puede llegar el segundo para los millonarios

15' Cambio en Godoy Cruz. Se marcha Burgoa, entra Facundo Barboza

12' Centro de Nacho Fernández, pero Cardona echa la pelota al tiro de esquina para River Plate

10' River Plate es dueño del control del partido. Godoy por ahí espera en su campo para armar una contra

7' Tarjeta amarilla para Tomás Cardona tras falta el colombiano Borré. Tiro libre peligroso para River

5' Pinola cae dentro del área, pero el árbitro dice que no pasó nada

2' Centro de Nacho Fernández desde el tiro de esquina pero Alanís rechaza la pelota

1' En River Plate, Marcelo Gallardo ordenó un cambio. Se fue Nico de la Cruz, entró Jorge Carrascal

- El plantel de River y Godoy Cruz ya están en el campo de juego para disputar el segundo tiempo

PRIMER TIEMPO

45+1' FINAL DEL PRIMER TIEMPO. River 1-0 Godoy Cruz

45' Centro cerrado de Nacho Fernández pero Borré lo echa por encima del arco

43' Nacho Fernández remata desde fuera del área, el arquero deja rebote pero Borré no pudo anotar el segundo

39' Disparo del colombiano Borré, pero la pelota termina abriéndose un poco

35' Milton Casco engancha dentro del área y mete un centro en busca de Matías Suárez, pero primero rechaza la defensa de Godoy Cruz

34' UFFFFFFFFF! Vela tuvo el empate, el jugador de Godoy Cruz remata solo pero la pelota se va muy por encima del arco

30' Gran salvada de Paulo Díaz quita la pelota a Vela muy cerca al área de River

28' ¡UUUUFFF! Nacho Fernández dispara desde fuera del área y el arquero de Godoy Cruz llega con las justas para echar al tiro de esquina

27' River Plate con todo en busca del segundo tanto. Nico de la Cruz manda un centro, pero la jugada queda anulada por posición adelantada

21' ¡GOOOOOOOOOOL de River. Joaquín Varela, en su intento por despejar el balón, termina anotando en su propio arco

20' River es más que Godoy. El equipo de Marcelo Gallardo es dueño del control de la pelota

18' Primera tarjeta amarilla del partido y será para Henriquez por una fuerte entrada contra Enzo Pérez de River

15' Enzo Pérez remata desde larga distancia pero la pelota se choca en un defensa de La Tomba

14' Centro de Nico de la Cruz para Paulo Díaz, pero se anticipa la defensa de Godoy Cruz

10' ¡¡CASIIIIII!! Nicolás de la Cruz marca el pase a Matías Suárez quien mete un centro en busca de un compañero y Breitenbruch casi anota en propio arco

8' Gran combinación entre el uruguayo De La Cruz con Borré. El colombiano remató por entre los pies del arquero, pero la pelota se fue al tiro de esquina

6' Remate de Paulo Díaz, pero el arquero Mehring atrapa la pelota sin problemas

4' Borré saca un centro en busca de Maatías Suárez, pero primero aparece Varela para rechazar la pelota

¡¡Arranca el partido en el estadio La Fortaleza de Lanús por la Copa Argentina!!

EN VIVO River Plate vs Godoy Cruz | alineaciones confirmadas

River Plate: Armani, Montiel, Pinola, Díaz, Casco, Pérez, Palacios, Fernández, De la Cruz, Borré y Suárez

River Plate: Armani, Montiel, Pinola, Díaz, Casco, Pérez, Palacios, Fernández, De la Cruz, Borré y Suárez

Godoy Cruz: Mehring; Cardona, Varela, Jacquet,Breitenbruch; Burgoa, Gutiérrez, Alanís, Henriquez; Vella y Lomónaco.

PREVIA



A pesar que a River Plate se le viene una seguidilla de partidos importantes, entre los la primera semifinal de ida de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo no deja nada al azar y esta noche mandará a lo mejor de su equipo pues el duelo ante Godoy Cruz es eliminatoria directa en busca del pase a cuartos de final.

El partido para River Plate podría ser una especie de revancha por lo que pasó en la Copa Argentina del año pasado donde fue eliminado en la semifinales en Mar del Plata, aunque el rival era otro: Gimnasia. Los Millonarios buscan quedarse esta temporada con el título luego del bicampeonato que consiguieron el 2016 y 2017.

De los últimos cinco encuentros, River Plate ha conseguido dos victorias, dos empates y una derrota. El último domingo, el equipo del Muñeco Gallardo galeó sin problemas por 4-0 en su visita a Huracán por la Superliga Argentina, torneo donde marchan sextos con 11 puntos, a tres del líder Boca Juniors.

A su vez, Godoy Cruz que no viene en un buen momento luego de su eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores. La Tomba presenta su peor inicio de temporada desde que está en Primera División. Sus últimos cinco encuentros ha sido para el olvido pues apenas ganó uno y el resto los perdió.

Agregado a esta mala racha, el técnico Javier Patalano no podrá contar con una de sus máximas figuras por lesión. Hablamos del goleador uruguayo Santiago ‘El Morro’ García por un desgarro. Además, Juan Brunetta y Juan Andrada, tampoco estarán pues presentan molestias musculares.

River Plate vs Godoy Cruz EN VIVO | alineaciones probables por la Copa Argentina

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Exequiel Palacios; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré

Godoy Cruz: Andrés Mehring; Néstor Breitenbruch, Miguel Jacquet, Tomás Cardona, Agustín Aleo; Agustín Manzur, Kevin Gutiérrez, Fabián Henríquez, Valentín Burgoa; Leandro Vella y Sebastián Lomónaco

A qué hora juegan River Plate vs Godoy Cruz EN VIVO por la Copa Argentina

México - 7:10 p.m.

Ecuador - 7:10 p.m.

Perú - 7:10 p.m.

Colombia - 7:10 p.m.

Venezuela: 7:10 p.m.

Bolivia - 8:10 p.m.

Paraguay - 8:10 p.m.

Argentina - 9:10 p.m.

Chile - 9:10 p.m

Uruguay - 9:10 p.m.

España - 2:10 a.m. (jueves 19 de septiembre)

Qué canales

En qué canales ver River Plate vs Godoy Cruz EN VIVO ONLINE

TyC Sports

Internacional Fanatiz

Fanatiz USA

River Plate vs Godoy Cruz EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Copa Argentina?

