Indignante: Exárbitro Óscar Julián Ruiz fue denunciado por abusar sexualmente de un menor de edad

El exárbitro internacional Óscar Julián Ruiz atraviesa por un momento complicado luego que fuera denunciado por Heiner Fabián Reyes Quevedo ante la Fiscalía por abusar sexualmente de él cuando este solo tenía 14 años.

Fabián Reyes, también exárbitro del Meta y que hoy viven en Italia, afirmó que los hechos ocurrieron en el 2005. El exjuez de fútbol que actualmente tiene 27 años, aclaró que Óscar Julián Ruiz abusó de él hasta en dos ocasiones.

"Ya en la casa de Óscar Julián, que queda en el barrio Los Rosales de Villavicencio, a eso de las 9:00 p. m. pasadas, él me dice que me bañe bien y me regala un bóxer como de malla y me da una pantaloneta azul de Adidas, me hecha (sic) una loción y me dice 'que lo de la loción es porque tengo un sudor muy fuerte y que así duermo mejor'. Luego me dice que entre a la habitación de él y que miramos unos partidos de fútbol", detalló el denunciante de Óscar Julián Ruiz.

Luego de esto, Reyes continuó detallando como fue que Julián Ruiz abusó sexualmente de él cuando cumplió los 13 años: "Una vez terminados los partidos, él prende un ventilador pequeño y se acuesta en la cama y me dice que me acueste a dormir hoy con él, yo tenía 13 años y no le vi nada de raro, y nos acostamos a dormir. Pasados como 10 o 15 minutos Óscar Julián me pregunta que cómo lo veo de peso. Yo le dijo que no sé. Entonces me dice súbase y lo peso a ver cómo está. Yo me subo a la espalda de él y me dice que estoy liviano de peso”.

Para finalizar, Heiner Fabián Reyes Quevedo, indicó que Óscar Julián Ruiz manejaba a su antojo el arbitraje colombiano afirmando que mientras estuvo en su casa vio un papel con los partidos más importantes de cada de fecha donde este elegía los árbitros que los dirigirían. Además, señaló que el hoy integrante de Conmebol le indicó lo siguiente: “Todos los árbitros que quieran ser profesionales deben pasar por aquí, por mi cama”.

Cabe señalar, que esta no es la primera denuncia de este aspecto que pesa sobre Óscar Julián Ruiz quien ya ha sido acusado por Harold Perilla, Javier Reina, Julián Mejía y Carlos Chávez, los cuales afirmaron que fueron agredidos sexualmente por el exjuez internacional colombiano.