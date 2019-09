Neymar admite su culpa: “He cometido muchos errores, pero quiero ser el mejor” [VIDEO]

La ceremonia del ‘The Best 2019’ se celebró este martes 23 de septiembre en la ciudad de Milán donde el astro argentino Lionel Messi se llevó el máximo galardón a mejor futbolista de la temporada. Sin embargo, este evento que contó con los máximo exponentes del fútbol mundial tuvo a un gran ausente: Neymar.

El crack brasileño, actual futbolista del PSG, no estuvo considerado dentro de estos premios por su irregular última temporada donde dejó más dudas que certezas respecto a su carrera. Esto parece haberle dolido a Neymar quien habló con el diario británico ‘The Mirror’ donde reconoció varias cosas de su, hasta el momento, corta y vertiginosa trayectoria como futbolista.

El ex Santos y Barcelona admitió haber cometido muchos errores durante estos años, pero reconoció que viene trabajando para ser el mejor del mundo: “No soy perfecto, para un ser humano es imposible. Me he equivocado varias veces y he recuperado toda la confianza que tenía por un alto precio, pero creo que es normal, es parte de la vida y gracias a estos errores creces y aprendes”.

De igual forma, y a la par de sus errores, Neymar se refirió a las lesiones que lo han aquejado a lo largo de su carrera y que no le permitieron despegar: “Es el peor momento de la carrera de un atleta. Tuve dos lesiones graves en dos años y me mantuvieron fuera del fútbol durante casi seis meses. Perdí el ritmo. Pero las lesiones también son parte de carrera de un profesional, solo tenemos que prepararnos para evitar que sucedan”.

Por último, el crack del PSG afirmó que a pesar de los malos momentos que le ha dejado el fútbol siempre se ampara en su familia para superar los mismos: “Mis padres, mi hermana, mi familia y mis amigos. Es por ellos que juego al fútbol y entreno todos los días, porque sé que siempre están de mi lado. Ellos son los que me ayudaron, son mi inspiración”.

Consciente de que el talento ha sido un don innato en él, Neymar cierra esta entrevista admitiendo su más profundo deseo: “¿Qué hay en mi lista de deseos? Simple, quiero ser el mejor futbolista del mundo”, sentenció.