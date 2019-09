Real Madrid vs Osasuna EN VIVO ONLINE: empatan 0-0 por la Liga Santander

Real Madrid se enfrenta con Osasuna por la jornada 6 de la Liga Santander EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports este miércoles 25 de setiembre a las 2:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Santiago Bernabéu y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO | Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Areola; Odriozola, Ramos, Militao, Nacho; Casemiro, Kroos, Valverde; Lucas Vázquez, Vinicius Junior y Luka Jovic

Osasuna: Rubén Martinez; Lillo, Roncaglia, Navas, Estupiñán; Robert, Mérida, Moncayola, Rubén García; Cardona, Brandon

Estos son los hombres elegidos por Jagoba Arrasate para enfrentarse al @realmadrid en el Santiago Bernabéu.#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/qoYmdUaP1z — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) September 25, 2019

PREVIA

Los merengues vienen de sumar un importante triunfo por 1-0 frente al Sevilla con un tanto de Karim Benzema, ubicándose en la cima de la tabla con 11 puntos, al igual que Athletic Club y Granada. El Madrid mantiene un registro de 3 victorias y 2 empates en la presente liga.

Zinedine Zidane expresó su molestia en la previa del partido, tras contar con muchas bajas en el plantel merengue. Así mismo, el estratega francés recalcó la exigencia física que deben soportar sus dirigidos a lo largo de toda la temporada.

"Me molesta muchísimo porque no quiero a mis jugadores lesionados, pero esto es una parte del fútbol. Los cuidamos mucho y la gente que trabaja aquí es muy buena, pero eso no es suficiente. Los futbolistas no descansan nunca, tienen partidos de selección y juegan de ahí con los clubes. En mi época se jugaban 40 cotejos al año, ahora 66", declaró "Zizou" en conferencia de prensa.

Por otro lado, Osasuna empató sin goles en la última jornada con el Real Betis, colocándose en el décimo lugar con 7 puntos. Los dirigidos por Jagoba Arrasate acumulan 1 victoria y 4 empates en el transcurso de la liga española.

La última vez que Real Madrid y Osasuna se vieron las caras fue en febrero del 2017 por la Liga Santander. El encuentro que se realizó en el Estadio El Sadar se lo llevaron los merengues por 3-1 con anotaciones de Cristiano Ronaldo, Isco, Lucas Vázquez.

POSIBLES ALINEACIONES DEL REAL MADRID - OSASUNA EN VIVO EN DIRECTO POR LA LIGA SANTANDER

XI Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Nacho, Casemiro, Kroos, Bale, Rodríguez, Hazard, Benzema.

XI Osasuna: Rubén, Vidal, Aridane, Roncaglia, Estupiñán, Torres, Moncayola, Mérida, García, Adrían, Ávila.

CANALES PARA VER EL REAL MADRID - OSASUNA

Argentina: DirecTV Sports

Brasil: ESPN Brasil

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky

Perú: DirecTV Sports

España: Movistar +

Estados Unidos: beIN Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

📸 Así ha sido la última sesión de nuestros jugadores antes del partido de mañana en el Santiago Bernabéu. 😀👌#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/A6vup32sbB — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) September 24, 2019

HORARIOS DEL REAL MADRID - OSASUNA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 3:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4:00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL REAL MADRID - OSASUNA?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Osasuna, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.