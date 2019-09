Te sorprenderá: ¿Cuántas veces se ha lesionado Lionel Messi?

No habían pasado ni 24 horas desde que recibió por primera vez en su carrera el premio The Best FIFA, cuando Lionel Messi pasó de la alegría a la desazón al caer nuevamente lesionado con el Barcelona.

La “Pulga” disputó solamente un tiempo en la victoria azulgrana (2-1) sobre el Villarreal en el Camp Nou debido a unos problemas en el músculo del aductor de la pierna izquierda. En su lugar ingresó el ya recuperado atacante Ousmane Dembélé.

Esta nueva lesión del argentino es la número 19 que sufre desde que subió al primer equipo del Barcelona en la campaña 2005-06. Sin embargo, su situación ahora preocupa más que antes debido a que con 32 años encima la recuperación es más densa.

En esta temporada, es la segunda vez que la “Pulga” sufre una molestia. A inicios del curso se resintió del sóleo de la pierna derecha.

Igualmente, pese a su ausencia en el complemento, sus compañeros consiguieron su tercera victoria en La Liga con goles del francés Antoine Griezmann (6’) y del brasileño Arthur Melo (15’). Para el “Submarino Amarillo” descontó Santi Cazorla (44’). Al final, los “blaugranas” festejaron a medias debido a que su máxima estrella volverá a estar varios días lejos de las canchas.

EL DATO

Lionel Messi fue sustituido por quinta vez en su carrera (tres de ellas por lesión). La última vez había sido el 17/1/16.