Messi pide calma para Ansu Fati: "me gustaría que lo lleven de a pocos como lo hicieron conmigo"

La ceremonia del ‘The Best 2019’ celebrada en Milán dejó como gran ganador a Lionel Messi quien se llevó el trofeo al mejor futbolista de la temporada pasada. El primero de estos galardones para el astro que argentino que viene rompiéndola desde hace más de 10 años en el Barcelona.

Por ello, el astro argentino fue asediado por la prensa internacional tras llevarse este galardón donde declaró sobre varios temas interesantes entre los que resaltó el de Ansu Fati. El joven atacante africano viene mostrando grandes actuaciones con el Barcelona en el arranque de esta temporada.

Sin embargo, lejos de inflar el bueno momento por el que Fati viene atravesando, Lionel Messi pidió calma para el africano y señaló que hay que llevarlo de a pocos: "A mí me gusta mucho Ansu Fati, trato de ayudarlo y apoyarlo. Es un futbolista fantástico y tiene lo que hay que tener para triunfar, pero me gustaría que lo lleven de a pocos como hicieron conmigo: llevando las cosas fáciles, poco a poco y sin presión. No podemos olvidar que solo tiene 16 años, debe seguir disfrutando y que el ruido no tenga un impacto negativo en él".

Como se recuerda, en sus inicios Lionel Messi debutó con el primer equipo catalán de la mano del holandés Frank Rijkaard quien lo mandó al campo de juego con solo 17 años y bajo el mando de un experimentado como Ronaldinho Gaucho quien a pesar de sus excesos siempre aconsejó al argentino por el buen camino.

De igual forma, Lionel Messi no dudó en hablar de su rivalidad deportiva con Cristiano Ronaldo el cual no asistió a la gala de premiación del ‘The Best’: "La rivalidad deportiva con Cristiano Ronaldo en España fue enorme. Él jugaba en Real Madrid mientras yo en Barcelona y ambos ganábamos previos individuales. La gente piensa que también llevamos esa rivalidad a lo personal, pero no es así. Queremos lo mejor para nuestros equipos y a ninguno nos gusta perder".