Gonzalo Higuaín sobre su gol fallado en el Mundial: "Se ve más fácil de lo que era"

El ex seleccionado argentino, Gonzalo Higuaín habló en una entrevista de muchos temas, entre ellos el gol fallado en la final del Mundial 2014 ante Alemania que de ser anotado habría cambiado el rumbo de la historia, asimismo, se refirió en su retiro futbolistíco y a la relación que lleva con su compañero en la Juventus. Cristiano Ronaldo.

Luego de un paso breve por el Milan y el Chelsea, el atacante parece estar muy a gusto nuevamente en la Juve, al mando de Maurizio Sarri, en el que espera con la ayuda de sus nuevos compañeros recuperar su estatus de goleador en la Serie A.

Se excusa

En una exclusiva para el medio Sky Sports el 'Pipa' recordó la oportunidad de oro que dejo pasar la final del Mundial Brasil 2014: "Me agarra saliendo y de espaldas. Me la dio un defensor a 15 metros y apenas me giré tenía el arco enfrente. Se ve más fácil de lo que era", fue su explicación con respecto a la jugada fallida.

Pero eso ya forma parte del pasado del jugador, que ya no es más parte del combinado 'Albiceleste', luego de que anunciara su retiro de la selección a inicios de año: "Lo di todo por la Selección, es obvio que se extraña, pero ahora disfruto desde otro lado" expresó con un tufillo de nostalgia el 'Pipa'.

Una buena relación con CR7

Otro de los temas que abarcó la entrevista, fue la relación con su nuevo compañero Cristiano Ronaldo con el que recién puede compartir: "Yo jugué con el en España. Pasaron muchos años, ahora encontré otro jugador, una persona más madura, con familia. Estoy feliz de volver a jugar con él" profundizó el delantero.

Finalmente se animó a hablar de su retiro del fútbol profesional, si ese día ya esta cerca o si aún siente que puede dar más: "Veo muy difícil (seguir vinculado al fútbol profesional) Tengo otros proyectos en mi cabeza. Me gustaría mucho hacer una escuela de fútbol para chicos y enseñarles lo que yo viví y sufrí por ser lo que soy" precisó el ex Chelsea.