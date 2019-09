PSG: Tomás Tuchel negó una mala relación con Neymar y afirmó que nada ha cambiado entre ellos

La novela protagonizada entre Neymar, Barcelona y PSG parecía haberse acabado tras finalizar el mercado de pases en Europa hace algunas semanas. Finalmente, el astro brasileño no logró concretar su llegada al cuadro catalán a pesar de su expreso deseo de volver a jugar junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

Por ello, el ex Santos tuvo a resignarse con seguir jugando en PSG a pesar del entorno complicado en el cuadro parisino. A partir de este hecho, la prensa francesa comenzó a especular sobre una mala relación entre el entrenador Tomas Tuchel y Neymar.

Sobre este tema, el estratega del PSG conversó en una reciente entrevista con beIN Sports donde aclaró que no tiene una mala relación con Neymar y que poco influyó el deseo del brasileño de querer marcharse a Barcelona.

"Como entrenador no quería que se fuese, pero conocía su deseo. No me gustaba y siempre creí que no era la decisión correcta. Ambos sabíamos que la decisión final no era mía ni tampoco suya. Primero necesitaba un club que estuviese dispuesto a ficharle y a pagar, pero también necesitaba que el PSG aceptará la propuesta si acaba llegando", señaló el ‘Míster’ de PSG.

No obstante, Tomas Tuchel sabe que esta situación no debía afectar su día a día con el brasileño y pensar en lo mejor para el PSG: "Existía la posibilidad de que siguiéramos trabajando juntos y los dos entendimos perfectamente que el caso no podía afectar nuestra relación porque no teníamos la última palabra".