Ex estrella del Real Madrid habló sobre su instancia en el cuadro blanco:"Me sentí rechazado por primera vez en mi vida"

Al comienzo cuando decidió jugar en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid, pensó que estaba viviendo un sueño, que su carrera estaba en la etapa más importante y que con trabajo se ganaría el corazón de los hinchas blancos. Pero con el pasar de los partidos, Pedro Munitis no fue como lo imaginó.

En una entrevista para el portal 'A la contra', Pedro Munitis habló sobre su paso en el Real Madrid, en la temporada 2000 al 2002, en plena era galáctica. El español reveló que no la paso bien defendiendo la camiseta blanca.

"Hubo momentos en los que sí fui feliz. Pero hubo otros en los que me sentí rechazado por primera vez en mi vida. La afición llegó a pitarme y eso es muy duro. Al principio no sabes cómo aceptarlo. Pero luego entendí que debía salir reforzado de aquello", aseguró.

En aquél camerino del Real Madrid figuraban nombres como Roberto Carlos, Zidane, Raúl, jugadores que se convirtieron en leyendas. Para jugar en el cuadro blanco no es suficiente ser un gran futbolista, hay otros factores que se deben manejar para poder sobresalir con esa camiseta.

"He sido muy tímido, muy introvertido, y eso en el Real Madrid no funciona: yo creía que valía con lo que hacías en el césped, pero en un club de esa magnitud no es suficiente: te piden algo más por ser futbolista del Madrid y yo no supe entenderlo", definió.