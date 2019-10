Donny Van de Beek y su contundente mensaje al Real Madrid respecto a su futuro

Donny Van de Beek fue pretendido por el Real Madrid hace algunos meses y se dijo que ya había un acuerdo cerrado con el Ajax de Ámsterdam, sin embargo, la operación finalmente no se concretó.

El cerebral mediocampista no descartó vestir la camiseta 'merengue', sin embargo, asegura que seguirá en el elenco 'tulipán' al menos hasta junio del 2020. Además, aseguró que Madrid ya conocen su voluntad.

"No quiero irme durante las vacaciones de invierno. Jugaré aquí toda la temporada, terminará el año en el Ajax. Eso me da claridad y tranquilidad. Ya veremos después. ¿Si lo saben eso en Madrid? Ciertamente todos lo saben. Quizás algún día en mi carrera suceda que me cambie de club durante las vacaciones de invierno, pero por ahora no me gusta. Pelear con un equipo por algo y a mitad de camino dejarlo. Quiero volver a hacer cosas con el Ajax esta temporada", dijo el futbolista holandés en una entrevista al portal Voetbal International.

Asimismo, Van de Beek sostiene que no hace casos a los rumores sobre su futuro y prefiere concentrarse en su presente en el Ajax.

"Yo no leo ni veo todo, pero los demás siempre te abordan con eso. Todavía soy joven y, aunque fuera más mayor, estas cosas me terminarían afectando. Somos seres humanos y hubo tantos rumores... Se dijo y escribió tanto. Estoy muy feliz de que todo eso haya terminado, de poder concentrarme en el Ajax", agregó el jugador de 22 años.

Para culminar, el mediocampista no cree que su actual club haya puesto alguna trabas para frustrar su llegada al Real Madrid y asegura que su relación con los directivos del Ajax es buena.

"El vínculo entre el Ajax y yo siempre ha sido bueno. Siempre trato de dar lo mejor para el equipo y ellos también son buenos conmigo. Estoy feliz de que me aprecien y quiero devolver ese agradecimiento con nuevos logros", concluyó Donny Van de Beek.

EL DATO

Van de Beek podría costarle al Real Madrid unos 65 millones de dólares.