Ex traductor del Borussia Dortmund reveló que Dembélé estuvo tres días desaparecido

Para muchos, Ousmane Dembélé apareció en el radar del mundo cuando se hizo noticia el interés del Barcelona en su incorporación en el 2017. No obstante, lo que pocos saben es que el delantero francés tuvo una situación alarmante en su última temporada con el Borussia Dortmund.

Massimo Mariotti, ex traductor del conjunto amarillo en ese entonces reveló que todo el entorno del club lo llamó cuando desapareció Dembélé. "Todos vinieron a mí y me preguntaron dónde estaba. Pero yo tampoco lo sabía. Intenté comunicarme con él y su primo. Fue en vano", declaró el ex trabajador del Dortmund para 'Goal' y 'SPOX'.

Mariotti también confesó que no supieron nada del galo por algunos días. "No pudimos localizarle ni a Ousmane ni a su primo durante tres días. Supuse entonces que no estaría en Dortmund. Fui a su casa y descubrí que se había ido a Francia con su madre por la mañana".

No obstante, el actual traductor del Schalke 04 pudo comunicarse con el delantero azulgrana, con quien tuvo una charla tras el suceso. "Ousmane se fue de la noche a la mañana y yo fui el único que tuvo contacto con él más tarde. Le dije que debía regresar, para que pudiéramos hablar las cosas y que entendiera al Borussia Dortmund, debía comportarse profesionalmente. Pero ya era demasiado tarde para eso".

Así mismo, Mariotti respaldó a Dembélé en el aspecto disciplinario y señaló que siempre ha tenido una vida sana. "Su estilo de vida era lo suficientemente bueno como para permitirse un buen desempeño con el equipo", señaló.

Cabe recordar que a mediados del 2017, Barcelona pagó un monto de 105 millones más 40 en bonus para traer al campeón mundial de Rusia 2018 al elenco catalán por cinco temporadas. Hasta el momento, Dembélé sigue luchando por un cupo en la oncena titular de Ernesto Valverde.