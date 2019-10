Beto Da Silva volvió a ser excluido de la convocatoria de Deportivo La Coruña

Beto Da Silva empieza a tener serios problemas en Deportivo La Coruña. El delantero de la selección peruana volvió a quedar fuera de la convocatoria, por parte del entrenador Juan Antonio Albacete Anquela, para enfrentarse al Almería este domingo.

El histórico club de España no pasa uno de los mejores momentos: se ubica penúltimo y ocupa una de las plazas para descender a Tercera División. Apenas ha podido sumar siete puntos en las primeras nueve jornadas que se han disputado en LaLiga 2.

Según refiere la convocatoria con miras al duelo ante Almería, partido fijado para este domingo a las 11:30 a. m. (hora peruana), Anquela decidió excluir - nuevamente - a Beto Da Silva de la lista de convocados para el 'match'.

En su lugar, el entrenador español se decidió por el delantero venezolano de 31 años, Christian Santos, quien es el goleador del equipo con dos anotaciones. También se aprecia la presencia de Víctor Mollejo, atacante español de 18 años, quien también tiene dos goles.

Finalmente, para las variantes en ofensiva, se cierra filas con el italiano Samuele Longo, así como la del español Borja Galán: Anquela apela a los jugadores de su entera confianza para salir del mal momento.

"Lo único que me preocupo es de trabajar como he hecho y sacarlo adelante. El fútbol funciona así. No hay que darle más transcendencia a esto. Hay que estar preparado para todo y para lo que estoy preparado es para luchar y sacar esto adelante. No me han dicho nada. Hay momentos en que las palabras sobran, son los hechos", indicó.

EL DATO

Beto Da Silva quedó fuera de la convocatoria ante Girona: Deportivo La Coruña cayó por 3-1.