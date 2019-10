MLS: Ex entrenador de Real Madrid cerca de fichar por equipo de David Beckham

David Beckham pretende que su institución sea una de las más poderosas de la Major League Soccer y es por ello que apelará a sus contactos para negociar con un ex entrenador de Real Madrid: Santiago Solari entró en la órbita.

El 'Indio', quien reemplazó a Julen Lopetegui en la temporada pasada, es una de las cartas que maneja el ex volante de la selección de Inglaterra, según lo ha podido revelar el director deportivo del Inter de Miami, Paul McDonough.

No obstante, el mencionado directivo también reveló que Solari tiene un competidor para ponerse el buzo: Gennaro Gattuso, ex técnico de AC Milán. La marcada disciplina del ex recio mediocampista sería uno de aditivos a su favor.

Recordemos que en los últimos días en Estados Unidos, se baraja la posibilidad de que Santiago Solari sea el elegido por David Beckham, quien lo conoce por haber compartido vestuario en el Real Madrid. Sin embargo, también atendió a las referencias recibidas por parte de Gattuso.

“Todos estamos tratando de encontrar un hombre que pueda establecer el tipo de cultura que queremos en nuestro equipo, un hombre que pueda liderar y que tenga experiencia en términos de fútbol en niveles más altos, tanto como entrenador y con suerte jugando, y pueden ayudar a poner sus huellas digitales en nuestro sistema de academia”, declaró Jorge Mas, directivo de Inter de Miami.

De confirmarse, Solari regresaría al fútbol tras su infortunado paso por el Real Madrid: lideraba un proyecto, pero los malos resultados con la casaquilla 'blanca' generaron su abrupta salida del Santiago Bernabéu.