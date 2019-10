¿James Rodríguez pidió no ser convocado por Colombia para seguir entrenando en el Real Madrid?

En los últimos días se encendió la polémica en Colombia y España. Según los diversos medios de los países mencionados, James Rodríguez pidió al seleccionador colombiano, Carlos Queiroz, no ser convocado para los duelos amistosos que sostendrá 'los cafeteros' por esta fecha FIFA 2019 para seguir entrenando en Real Madrid.

En conferencia de prensa, Carlos Queiroz aseguró que él no conversó con James Rodríguez y su ausencia en estos partidos amistosos se debe a que se encuentra buscando opciones y que su obligación es aprovechar estos encuentros para consolidar un equipo base en cara a las eliminatorias para Qatar 2022.

“No pueden creer en especulaciones, Hay que separar los rumores de la verdad y mirar que algunas cosas no tienen sentido. James es uno de los capitanes del equipo y significa mucho para nosotros. En esta oportunidad buscamos probar nuevos jugadores y es mejor no hablar de los que no está", señaló el estratega.

Con esta frase, el entrenador dejó en claro su posición y pidió a los hinchas que sigan apoyando a su selección. Queiroz aseguró que se encuentra trabajando para que sus jugadores comprendan la idea de juego que intenta plasmar con Colombia.

"Es lo que hablo a toda hora con mi cuerpo técnico, incluso con los mismos futbolistas. Es la idea porque hay que mantener el prestigio y el juego que se ha ganado Colombia.Hay que saber tomar y manejar las decisiones. Y mi obligación es estar pendientes de todos para buscar a los mejores jugadores que, al fin de cuentas, hacen que el equipo sea mejor. Los que he traído tiene cualidades interesantes y creo que pueden hacer las cosas bien".

Para finalizar, el entrenador de Colombia lamentó la ausencia de jugadores referentes, pero indicó que esto es así, cuando alguien no está en el equipo, debe ser la oportunidad para que otro pueda brillar. Para el seleccionador, los Cafeteros cuentan con buenos futbolistas. “No podemos llorar o lamentarse por las paredes porque no está A, B o C. Nos encantaría mantener a Valderrama, pero no está. Y qué va a hacer Pekerman, los otros o yo, ¿llorar?".

James Rodríguez y Radamel Falcao fuera de la convocatoria de Colombia para los próximos amistosos

