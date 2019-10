Un divo: Zlatan Ibrahimovic inauguró su propia estatua en su natal Malmö en Suecia [FOTO]

Zlatan Ibrahimovic volvió a hacer de las suyas, y esta vez participó de la inauguración de su propia estatua construida en su ciudad natal Malmö cortesía de la Federación Sueca de Fútbol en homenaje a su trayectoria futbolística.

La escultura del delantero sueco fue hecha en su totalidad de bronce, además mide casi tres metros y pesa media tonelada.

En un principio, la Federación Sueca tenía contemplado realizar esta estatua en el frontis del Estadio Nacional de Suecia. Sin embargo, la complejidad de la construcción los llevó a realizarla en la ciudad natal de Ibrahimovic.

El delantero sueco agradeció este reconocimiento y señaló que este es un símbolo para cualquier futbolista que desea crecer en su carrera: "Este es un símbolo para los que no se sienten bienvenidos, no encajan o sienten que no son como los otros. Si yo puedo, cualquiera puede. No soy más especial que nadie, aunque sea el mejor en lo que hago".

No obstante, a pesar de sus motivadoras palabras, Zlatan Ibrahimovic volvió a hacer gala de su ego y comparo su estatua con la de La Libertad en New York: “Cuando vas a Nueva York, vas a la Estatua de la Libertad, cuando vas a Suecia, vas a la Estatua de Zlatan”.