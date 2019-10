No cree en nadie: Milan despidió a su sexto técnico en los últimos seis años

La era de Marco Giampaolo en el AC Milan resultó ser más corta de lo pensado. El club anunció ayer la destitución del entrenador debido a malos resultados —tres victorias y cuatro derrotas en las primeras siete fechas de la Serie A— luego de solo tres meses en el banquillo.

El italiano se convirtió, de esta manera, en el sexto técnico que no logra triunfar en el conjunto “rossonero” desde el 2014 (enero), año en que salió Massimiliano Allegri tras cuatro temporadas y dos títulos en la espalda.

Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Vincenzo Montella y Gennaro Gattuso fueron los otros cinco DT’s que pasaron por Milan sin pena ni gloria y terminaron yéndose por la puerta falsa.

Estos constantes cambios no han hecho otra cosa que mermar año a año el desempeño del plantel, que no logra ganar el Calcio desde la edición 2010-11 ni tampoco clasificar a la Champions League desde el 2013.

Sin un proyecto duradero y sostenible, no tendrán buenos resultados en un futuro cercano. Stefano Pioli sería el nuevo estratega.

OFFICIAL: AC Milan have sacked manager Marco Giampaolo



Another one comes and goes 🔴⚫ pic.twitter.com/uw9l6h1pvw