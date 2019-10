Argentina vs Alemania EN VIVO: día, hora, canal y alineaciones del amistoso internacional FIFA

EN VIVO Argentina vs Alemania se verán las caras en un nuevo amistoso FIFA y revivirán la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014 cuando la albiceleste cayó por la mínima diferencia. Lionel Messi seguirá siendo el ausente de lujo al arrastrar una suspensión de la Copa América pasada.

¿Cuándo y dónde se enfrentan Argentina vs Alemania?

Argentina vs Alemania se enfrentan en la ciudad de Dortmund este miércoles 9 de octubre desde las 13:45.

¿Qué canales transmiten el Argentina vs Alemania?

Argentina vs Alemania será transmitido en Sudamérica por TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior. En Europa RTL Television, TV NOW, Sky Sports Football, SKY GO Extra.

Argentina vs Alemania EN VIVO previa

Lionel Scaloni sigue preparando al seleccionado argentino para el inicio de las Eliminatorias en mayo del 2020. Tras irse de la Copa América de Brasil y ocupar el tercer lugar, disputó dos amistosos. Empató sin goles con Chile y a México le metió cuatro goles con gran actuación de Lautaro Martínez, jugador que viene siendo la sensación en la Champions League defendiendo al Inter de Milan.

Scaloni usará la misma base del partido pasado con México. Dybala, Acuña y Lautaro Martínez serán la ofensiva ante los alemanes.

#Convocatoria Lista de convocados de la Selección Mayor y Sub 23 para la doble fecha FIFA del mes de octubre. pic.twitter.com/YbU2wREjPr — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 27, 2019

Por su parte, Alemania aprovechará el amistoso ante Argentina para probar gente ya que, cuatro días después, se medirá ante Estonia, por las Eliminatorias a la Eurocopa.

Löw presentará cuatro bajas. Kroos, Jonas Héctor, Guendogan y Werner por lesiones. Tras ello, se convocó a Suat Serdar, Rudy y Robin Koch.

Había una disputa por el arco que alemán. Esta vez, Löw decidió que Marc-André ter Stegen se encargue de atajar ante Argentina y frente a Estonia lo hará Neuer.

Argentina vs Alemania EN VIVO posibles alineaciones

Argentina: Marchesín; Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Pereyra, Paredes, De Paul, Correa; Dybala, Lautaro Martínez".

Entrenador: Leonel Scaloni

Alemania: Stegen: Halstenberg, Süle, Ginter, Kimmich, Klostermann, Can, Gnabry, Reus, Brandt, Havertz

Entrenador: Löw

Hora: 13:45 (hora peruana)

Estadio: Signal-Iduna-Park - Dortmund

Argentina vs Alemania EN VIVO canales de transmisión

Argentina TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

China PPTV Sport China

Croacia Sportklub 1 Croatia

Francia L'Equipe Web, L'Equipe

Alemania RTL Television, TV NOW

Irlanda SKY GO Extra, Sky Sports Football

Países Bajos Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nueva Zelanda Sky Sport 7 beIN Sports

Polonia IPLA, Polsat Sport News

Portugal Sport TV LIVE, Sport TV1

Rusia Матч! Игра, Матч! Футбол 1

Suecia C More Fotball, C More Play

Suiza TV NOW, RTL Television

Reino Unido Sky Sports Football, SKY GO Extra

Estados Unidos ESPN+, UniMás, Univision NOW, TUDN USA, TUDN en Vivo



Argentina vs Alemania EN VIVO horario de transmisión

Perú: 13:45 p.m.

México (Centro): 12:45 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11:45 p.m.

México (Noroeste): 10:45 a.m.

Ecuador: 13:45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 16:45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 12:45 p.m.

Estados Unidos (Miami): 13:45 p.m.

Colombia: 13:45 p.m.

Argentina: 15:45 p.m.

España: 20:45 p.m.

España (Islas Canarias): 18:45 p.m.

Uruguay: 15:45 p.m.

Paraguay: 15:45 p.m.

Chile: 14:45 p.m.

Brasil: 15:45 p.m.

Bolivia: 14:45 p.m.

Venezuela: 14:45 p.m.

Canadá: 14:45 p.m.

Costa Rica: 12:45 p.m.

Guatemala: 12:45 p.m.

Honduras: 12:45 p.m.

El Salvador: 12:45 p.m.

Puerto Rico: 14:45 p.m.

República Dominicana: 14:45 p.m.

Panamá: 13:45 p.m.

Italia: 20:45 p.m.

Francia: 20:45 p.m.

Alemania: 20:45 p.m.

Portugal: 20:45 p.m.

Holanda: 18:45 p.m.

Inglaterra: 19:45 p.m.