VAR fue desactivado en Arabia Saudita porque asistente quería cargar su celular [VIDEO]

El fútbol en los últimos años ha ido incorporando la tecnología, como el VAR, primero en los torneos más importantes de la FIFA, pero luego algunas ligas la han ido adoptando. Si bien es cierto, el asistente tecnológico se utiliza para disminuir los errores que se presentan dentro de los terrenos de juego, ciertos aspectos no han logrado ser pulidos por completo.

Cada semana, algunos hechos curiosos se presentan a lo largo del mundo por la aplicación del video arbitral y el más reciente se dio en Arabia Saudita. La liga del país asiático se caracteriza por las grandes cantidades de dinero que manejan, además de contar con figuras de renombre en los distintos clubes, por lo que la organización decidió incorporar el VAR.

Sin embargo, la aplicación de este elemento tecnológico no es la mejor hasta ahora. En el reciente partido protagonizado entre Al-Nassr y Al-Fateh, el VAR no pudo ser utilizado de la mejor manera y Fernando Trisaco, presidente de la comisión del árbitro, había dado indicios de lo que sucedía, pues hubo algunos problemas fuera del alcance manual en ese instante.

Weirdest story of the day; VAR was stopped in a Saudi League match between Al-Nassr and Al-Fateh, because one of the workers at the stadium unplugged the VAR device to charge his phone instead.