Chile se impone 3-2 a Guinea en un amistoso internacional en España [RESUMEN Y GOLES]

SEGUNDO TIEMPO

93' ¡Final en Alicante! Chile derrotó 3-2 a Guinea en un amistoso internacional.

90' El árbitro del encuentro añade tres minutos más.

79' ¡GOOOOL DE GUINEA! Ibrahima Camara descuenta y le pone emoción en los últimos minutos del partido.

74' ¡GOOOOOL DE CHILE! Arturo Vidal anota el tercero desde el punto blanco de penal.

70' ¡GOOOOOOOL DE CHILE! Felipe Mora anota y le da vuelta al marcador en Alicante.

63' ¡GOOOOOL DE CHILE! Meneses pone la paridad en Alicante.

PRIMER TIEMPO

¡Final del primer tiempo! Con gol de Sory Conte, Guinea se viene imponiendo sobre Chile en un amistoso que se disputa en Alicante, España.

38' ¡GOOOOOL DE GUINEA! Sory Conte aprovecha un descuido en la defensa y anota el primero del partido.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Alfonso Parot; Erick Pulgar, César Pinares, Arturo Vidal, Felipe Mora; Christian Bravo y Jean Meneses.

🇨🇱 ¡Oncena confirmada de #LaRoja!



Estos son los titulares que eligió @ReinaldoRuedaDT para el amistoso con Guinea 🇬🇳 pic.twitter.com/KcWiszMiiZ — Selección Chilena (@LaRoja) October 15, 2019

Guinea: Aly Keita; Simon Falette, Julian Jeanvier, Issiaga Sylla, Sekou Conde; Florentin Pogba, Kamso Mara, Ibrahima Camara, Pa Konate; Sory Conte, Demba Camara.

PREVIA

Chile vs Guinea EN VIVO ONLINE vía CDF | EN DIRECTO | Se enfrentan este martes 15 de octubre, a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana), en un duelo amistoso por fecha FIFA y que se llevará a cabo en Singapur.

Arturo Vidal será el encargado de manejar los hilos en 'La Roja', que sale en busca del triunfo luego de siete partidos. El último festejo se dio ante Ecuador por la Copa América Brasil 2019, mientras que Guinea pretende dar el golpe en el

Estadio José Rico Pérez, en Alicante.

Tras empatar a cero frente a Colombia con una gran actuación de Claudio Bravo, Chile cierra la fecha FIFA de octubre contra el débil Guinea, escuadra que no conoce de victorias en sus últimos tres partidos.

El llamado a ponerse el equipo al hombro tras la lesión de Alexis Sánchez es Vidal, quien registra dos goles en seis partidos en la presente temporada con el Barcelona. El 'Rey' se encargará de alimentar en el ataque a Jean Meneses.

Guinea, a su vez, llega a esta cita tras perder 1-0 ante Comoros. Es preciso mencionar que Naby Keita, volante del Liverpool, estuvo convocado para esta fecha FIFA pero finalmente fue desafectado.

En tienda sureña pretenden lavarse la cara y qué mejor ante un rival que ha perdido sus tres últimos duelos. Reinaldo Rueda mandará su mejor once en busca del primer festejo luego de cuatro meses.

[VIDEO: Gol Caracol]

[VIDEO: Mouhamed Ahmada]

Chile vs. Guinea EN VIVO vía CDF | Amistoso Internacional | Posibles alineaciones

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán, Alfonso Parot; Erick Pulgar, Arturo Vidal, César Pinares; Christian Bravo, Felipe Mora y Jean Meneses.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Guinea: Aly Keita; Florentin Pogba, Baissama Sankho, Simon Falette, Issiaga Sylla; Seydouba Soumah, Lass Bangoura, Ibrahima Conté, Kamso Mara; Mohamed Yattara y François Kamano.

Entrenador: Didier Six.

¿Dónde VER EN VIVO TV por Internet el Chile vs. Guinea EN VIVO CDF en un amistoso internacional?

Para VER EN VIVO TV por Internet Chile vs. Guinea en un amistoso internacional solo deberás seguir CDF.