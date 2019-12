Barcelona venció 4-1 a Deportivo Alavés y se afianza como líder

Barcelona se quedó con la victoria ante Deportivo Alavés por la jornada 17 de la Liga Española: Lionel Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal y Antoine Griezmann fueron los protagonistas. Fue el extremo francés el encargado de llevar a los suyos.

El 'Principito' se encargó de llevar las riendas de la ofensiva y abrió el camino hacia el triunfo. Encontró los espacios y vulneró la portería de Deportivo Alavés, quien se vio en la obligación de adelantar sus líneas en busca de la paridad.

Lamentablemente para sus intereses, llegaría el gol de Arturo Vidal. El 'King' volvió a hacer gala de su técnica y venció de manera rutilante al guardameta rival. Recién después de ello descontaría la visita a través de Lucas Pérez. No obstante, Messi se hizo presente.

Cuando el cuadro más lo necesitaba, apareció la 'Pulga'. El atacante argentino demostró su valía y estableció el 3-1. Finalmente, Luis Suárez se hizo presente en el marcador, luego de conjeturar un penal en gol.

EN VIVO | BARCELONA VS ALAVÉS | LALIGA

75' ¡GOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Luis Suárez sentencia la llave en el Camp Nou.

69' ¡GOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Lionel Messi supera su marca y entrega tranquilidad a los hinchas 'azulgrana'.

56' ¡GOOOOOOOOOOL DE DEPORTIVO ALAVÉS! Lucas Pérez anticipa la marca de Jordi Alba y descuenta en el Camp Nou.

47' ¡FINAL!

45' ¡GOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Arturo Vidal anota el 2-0 y asienta la confianza en Camp Nou.

39' ¡UFFFFFFF! Lionel Messi se abrió camino y disparó: pudo ser el 2-0. Pasó levemente desviado por el poste izquierdo.

36' Offside de Barcelona. En salida Alavés.

35' ¡UFFFFFFFFFF! Intento de Messi generó un tiro de esquina.

33' Dura falta sobre Luis Suárez.

30' Barcelona controla el juego, pero decide no arriesgar.

28' Arturo Vidal se disponí a rematar, pero el árbitro pita fuera de juego. En salida Alavés. El chileno es el que más intenta en el conjunto azulgrana.

25' Falta táctica de Antoine Griezmann. En salida Alavés.

22' ¡UFFFFFFFF! Vidal nuevamente intentó doblegar a su rival, pero su pase es interceptado.

20' Falta de Vidal. En salida Alavés.

18' Arturo Vidal elabora juego y busca insistentemente a Lionel Messi.

16' Barcelona expresa su comodidad en el campo. Alavés intenta adelantar sus líneas.

14' ¡GOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Antoine Griezmann convirtió el 1-0 en el Camp Nou.

11' Lionel Messi anotó gol, pero fue anulado por VAR.

9' Lo mismo ocurre con Lionel Messi, quien intentó eludir a varios defensores.

7' Pase en corto de Griezmann, pero aparece Fernando Pacheco para evitar el avance.

5' Ruptura de Antoine Griezmann por la banda izquierda, pero el pase le quedó muy largo.

3' Dura falta de Busquets. Pudo ser amarilla.

2' Alavés intenta establecerse, pero Barcelona presiona en campo rival.

ALINEACIONES CONFIRMADAS | BARCELONA VS ALAVÉS | LALIGA

The starting 1️⃣1️⃣ for #BarçaAlavés! — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2019

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Aleñá, Vidal; Antoine Griezmann, Lionel Messi y Luis Suárez.

DT: Ernesto Valverde.

Deportivo Alavés: Artiz; Sarriegi, Primi, Erik, Javi López, Abdellahi, Perera, Paulino, Rodríguez; Lupu y Elejalde.

DT: Iñaki Alonso.

PREVIA

Barcelona vs Alavés [vía DirecTV] EN VIVO: GUÍA DE CANALES

ONLINE Barcelona vs Alavés EN DIRECTO se enfrentan este sábado en un partido de pronóstico reservado ya que ambos conjuntos necesitan ganar para cerrar de la mejor forma este año que ya se va en los próximos días.

Los dirigidos por Ernesto Valverde no dejaron una buena imagen en su último duelo ante el clásico rival Real Madrid por lo que esperan reencontrarse con la victoria para calmar las aguas en Cataluña.

Resulta que los merengues hicieron un mejor partido que los locales y llevaron constante peligro al arco defendido por Ter Stegen. Incluso el juez del encuentro no le cobró dos penales que pudieron haberle dado la victoria a los de Zidane.

Es por ello que los azulgranas saldrán a ganar desde el primer minuto. Además, en caso de no conseguir los tres puntos y siempre y cuando el Real Madrid haga su trabajo, podrían perder la punta de la Liga Santander.

Para este duelo, Ernesto Valverde no podrá contar con una de sus figuras debido a que no está del todo bien. Sin embargo, confía en la capacidad goleadora de la dupla sudamericana Lionel Messi y Luis Suárez.

Ansu Fati sufrió un golpe en el clásico ante el Real Madrid y tiene molestias en la cadera. Debido a ello, ha venido realizando trabajo diferenciados y no será tomado en cuenta para el duelo ante el Alavés.

Pero quien sí está recuperado es Sergio Busquets. El centrocampista español ya se recuperó de un proceso febril y espera meterse al once titular que alineará Ernesto Valverde.

Por el lado de la visita, el panorama no es nada alentador. El Alavés no la pasa nada bien ya que no gana hace tres partidos y espera cortar la mala racha ganándole al Barcelona en su propia cancha.

🛬 A por el último partido del año 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/TQgxm3dzrK — Deportivo Alavés (@Alaves) December 20, 2019

Barcelona vs Alavés | Probables alineaciones

Barcelona: Marc André ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Lionel Messi, Antoine Griezmann; Luis Suárez

Alavés: Fernando Pacheco; Martín Aguirregabiria, Ximo Navarro, Rodrigo Ely, Rubén Duarte; Pere Pons, Manu García, Oliver Burke, Aleix Vidal; Lucas Pérez, Joselu

Barcelona vs Alavés EN VIVO por Internet: ¿Dónde seguir ONLINE y EN DIRECTO el partido?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Alavés, Líbero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.