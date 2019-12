Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación de HOY sábado 21 de diciembre

Partidos de HOY sábado 21 de diciembre, transmisión de Fútbol EN VIVO y EN DIRECTO. Este primer día del fin de semana nos trae una agenda recargada de encuentros deportivos que te presentaremos a continuación. Premier League, Liga Santander, Bundesliga, Mundial de Clubes y más ONLINE GRATIS.

Premier League

07:30 Everton vs Arsenal

10:00 AFC Bournemouth vs Burnley

10:00 Aston Villa vs Southampton

10:00 Brighton & Hove Albion vs Sheffield United

10:00 Newcastle United vs Crystal Palace

10:00 Norwich City vs Wolverhampton Wanderers

12:30 Manchester City vs Leicester City

Liga Santander

07:00 Mallorca vs Sevilla

10:00 Barcelona vs Deportivo Alavés

12:30 Villarreal vs Getafe

15:00 Real Valladolid vs Valencia

Serie A

09:00 Udinese vs Cagliari

12:00 Internazionale vs Genoa

14:45 Torino vs SPAL

Bundesliga

09:30 Bayern München vs Wolfsburg

09:30 RB Leipzig vs Augsburg

09:30 Mainz 05 vs Bayer Leverkusen

09:30 Schalke 04 vs Freiburg

09:30 Köln vs Werder Bremen

12:30 Hertha BSC vs Borussia M'gladbach

Mundial de Clubes

09:30 Monterrey vs Al Hilal

12:30 Liverpool vs Flamengo

Ligue 1

14:45 Montpellier vs Brest

14:45 Dijon vs Metz

14:45 Rennes vs Bordeaux

14:45 Strasbourg vs Saint-Étienne

14:45 Monaco vs Lille

14:45 Reims vs Olympique Lyonnais

14:45 Nantes vs Angers SCO

14:45 Nice vs Toulouse

14:45 PSG vs Amiens SC

14:45 Olympique Marseille vs Nîmes

Segunda División de España

10:00 Albacete vs Elche

10:00 Málaga vs Lugo

12:00 Las Palmas vs Rayo Vallecano

12:00 Sporting Gijón vs Extremadura UD

14:00 Racing Santander vs Real Oviedo

15:00 Cádiz vs Numancia