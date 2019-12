Barcelona rinde homenaje en el Camp Nou a la plantilla que ganó el sextete en el 2009 [FOTO]

Barcelona decidió hacer un homenaje a la plantilla que estuvo presente en el recordado sextete obtenido en el 2009. El club 'culé' se tomó unos minutos previo al encuentro ante el Alaves. por la jornada 17 de LaLiga, para conmemorar ese hecho histórico.

El Camp Nou se vistió de gala por unos minutos para homenajear a la recordada plantilla que fue partícipe de aquel gran acontecimiento que se convertiría en un hecho insólito y nunca antes visto en el mundo del fútbol.

Lionel Messi, Gerard Piqué, Gabi Milito, Carles Puyol, Keita, Pinto, Xavi Torres, Eric Abidal y Sergio Busquets, son los jugadores que fueron parte de las temporadas 2008 - 2009 y 2009 - 2010 y que esta tarde saltaron al verde de la Camp Nou, para tomarse la fotografía protocolaria con los seis trofeos obtenidos en ese año.

El resto de jugadores que estuvieron presentes en aquella campaña cuando lo ganaron todo no estuvieron presentes por diferentes compromisos deportivos con sus respectivos clubes, como es el caso de uno de los artífices de esta hazaña, Pep Guardiola, que actualmente se desempeña como técnico del Manchester City.

Sin embargo, si se espero la presencia de cúles como Andrés Iniesta, vital en el medio campo de aquel conmemorado equipo, otras de las grandes ausencias fueron las de Samuel Eto'o, Thierry Henry, el portero Victor Valdés, entre otros.

Moments ago: tribute to the Barça of the 6 cups pic.twitter.com/gMMfggR3GW