¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Benfica y dónde ver partido por el Mundial de Clubes?

El Mundial de Clubes 2025 dio inicio y uno de los encuentros más esperados es el que sostendrán Boca Juniors vs. Benfica este lunes 16 de junio por la primera fecha del grupo C del torneo. El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario donde ambos equipos buscarán el triunfo. Conoce los horarios y canales dónde ver el vibrante cotejo.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Benfica?

'Xeneizes' y 'Gloriosos' se ven las caras en el estreno de los dos históricos equipos en la competición intercontinental, el cual está pactado para comenzar a las 18:00 horas de Estados Unidos (Miami), 17:00 de Perú y 19:00 de Argentina. A continuación, te damos a conocer los horarios del encuentro en el rest de Latinoamérica y algunos países de Europa.

Costa Rica, México: 16:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 17:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 18:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington DC): 18:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 19:00 horas

Inglaterra, Portugal: 23:00 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 00:00 horas del 17 de junio

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Benfica EN VIVO?

El compromiso entre Boca Juniors vs. Benfica por el grupo C del certamen se transmitirá EN VIVO a través de las pantallas de DSports en toda Sudamérica, América TV en Perú y Telefe (Argentina), así como vía streaming por Disney Plus y DAZN en todo el continente.

Argentina: DSports, DAZN, Telefe, Disney Plus

Bolivia: DAZN, Red Uno

Brasil: DAZN, Primer Video, Disney Plus, SporTV, Globo Play

Chile: DAZN, DSports, Disney Plus, Chilevisión

Colombia: DAZN, DSports, Disney Plus

Ecuador: DAZN, DSports, Disney Plus, TeleAmazonas

Costa Rica: DAZN, TDMAX, Teletica

México: DAZN, Vix Premium

Paraguay: DAZN, Tigo Sports+, Disney Plus

Perú: DSports, DAZN, América TV, Disney Plus

Uruguay: DAZN, DSports, Disney Plus

Venezuela: DAZN, DSports, Disney Plus, Televen

¿Cómo llega Boca Juniors?

Boca Juniors llega con mucha ilusión a disputar el torneo, al cual accedió por tener uno de los mejores coeficientes en el ranking FIFA de clubes en Sudamérica. Los ahora dirigidos por Miguel Ángel Russo no vienen pasando una gran temporada, pues no salieron campeones del Apertura argentino y fueron eliminados en las fases preliminares de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima.

Los 'Xeneizes' buscarán lavarse la cara ante sus hinchas que viajaron a Estados Unidos y arrancar su participación sumando sus primeros tres puntos en el grupo C para así aumentar sus opciones de acceder a los octavos de final de la competición.

¿Cómo llega Benfica?

Benfica participará por primera vez de un Mundial de Clubes (bajo esta denominación) debido a que tiene un buen ranking FIFA de clubes de Europa, pero llega a tierras estadounidenses algo golpeados por perder la Liga Portuguesa en la última fecha a manos de Sporting Lisboa.

Sin embargo, parte como uno de los favoritos a meterse a la ronda de los 16 mejores equipos del mundo, por lo que está en la obligación de llevarse una victoria sobre un elenco argentino que no pasa por su mejor momento en lo que va de la presente campaña.