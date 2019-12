Manchester City venció 3-1 al Leicester por la fecha 18 de la Premier League [RESUMEN Y GOLES]

Manchester City logró sumar de a tres ante el Leicester. Los 'ciudadanos' mostraron una gran performance desde el inicio del partido y gracias a los tantos de Mahrez, Gündoğan y Gabriel Jesus, le dieron una alegría a sus seguidores en el Etihad Stadium.

Manchester City venció 3-1 al Leicester por la fecha 18 de la Premier League

Los dirigidos por Pep Guardiola estaban obligados a ganar sí o sí para que los 'zorros' no se despunten en la lucha de ambos por el segundo lugar. Sin embargo, el equipo que dio el golpe en los primeros minutos fue la visita gracias a un gol de Jamie Vardy.

El habilidoso jugador aprovechó un pase por la izquierda para ganar en velocidad y definir con categoría ante la salida del arquero Ederson para silenciar el Etihad Stadium.

Tras el tanto, el Manchester City se volvió amo y señor del balón, mientras que el Leicester optó por el contragolpe ya que hacía daño cuando Vardy se juntaba con Maddison. Pero el local no se resigno y obtuvo su recompensa a los 30 minutos.

Mahrez que venía teniendo una activa participación, puso el 1-1 en el marcador tras sacar un remate que se desvió en un defensor del Leicester. Luego, 13 minutos después, İlkay Gündoğan cambió por gol una falta en el área chica contra Sterling para que los 'ciudadanos' se vayan al descanso con tranquilidad.

Ya en el complemento, Manchester City siguió teniendo el protagonismo ante un rival que intentaba jugar lejos de su arco. Gabriel Jesus se encargó de sepultar las aspiraciones del Leicester al poner el 3-1 por lo que los minutos restantes fueron bien manejados por los de Guardiola.

Con este resultado, el City se puso a un punto del Leicester y espera en la próxima jornada, conseguir un nuevo triunfo para pasar a la segunda posición, siempre y cuando los 'zorros' no logren sumar de a tres.

VER EN VIVO | Manchester City vs Leicester City | Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

90' + 4 ¡Final del partido!

90' + 1 Entró Agüero y salió De Bruyne en el City.

90' Vamos a jugar cuatro minutos más.

88' Se retiró Sterling y entró Foden en el local.

87' Seguimos 3-1 en el Etihad Stadium.

85' City se conforma con su ventaja y es la visita el que busca llegar al arco rival.

80' ¡Schmeichel! El meta del Leicester, con los pies, evita la caída de su vaya.

79' Mahrez busca volver a marcar. Un defensor lo cerró con lo justo.

75' Otamendi salva a su equipo. Seguimos 3-1 en el Etihad Stadium.

72' Tiro de esquina para los ciudadanos que quieren más.

69' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Kevin De Bruyne se mandó con una gran jugada individual habilitando a Gabriel Jesus, quien anota el tercero y prácticamente sentencia el partido.

68' También se retiró Pérez e ingresó Gray en la visita.

67' Cambio en el Leicester. Salió Barnes e ingresó Albrighton.

67' Remate desviado en la visita.

65' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFF! Gran atajada de Schmeichel para evitar una nueva caída de su portería. El disparo fue de Mahrez.

64' La sigue moviendo el City. Leicester busca de contragolpe.

61' Se sintió Barnes. Parece que no va a continuar.

60' Centro por la derecha y Barnes casi marca la paridad. Se salvó el local.

58' ¡UFFFFFFFFFFFF! Casi llega el tercero del City y al final todo termina en una falta y amonestación para De Bruyne.

57' ¡UFFFFFFFFFFFF! Mahrez le pego con la derecha y el balón pasó cerca del arco de Schmeichel.

56' Falta en ataque y hay tiro libre en salida para la visita.

53' Sterling tuvo el tercero, pero su remate no tuvo mucha potencia. Seguimos 2-1 en el Etihad Stadium.

50' El City ataca y quiere ampliar su ventaja en el marcador.

45' Arrancó la parte complementaria.

ENTRETIEMPO

PRIMER TIEMPO

45' + 2 ¡Final de la primera parte!

45' + 2 ¡UFFFFFFF! Maddison sacó un remate a colocar que pasó muy cerca del arco de Ederson.

45' Vamos a jugar dos minutos más.

42' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MANECHESTER CITY! Gündoğan ejecutó bien desde los doce pasos para darle vuelta al marcador y el local pasa a ganar 2-1.

41' Penal para el Manchester City. Hubo clara falta contra Sterling.

40' ¡UFFFFFFFFFFFFFFF! Gran remate de Kevin De Bruyne que ataja bien el arquero visitante.

38' Ataca constantemente el local. Está seguro Schmeichel bajo los tres palos.

34' Falta y amarilla para Söyüncü en la visita.

30' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Mahrez metió varios amagues para sacar el disparo que se desvió en un defensor y pone el 1-1 en el marcador.

27' Vardy, en la personal, se sacó a un rival de encima y cuando le caía otro marcador, sacó el remate que se fue desviado.

26' La visita se defiende y trata de contragolpe.

24' City busca llegar a la paridad. Hay tiro de esquina para los locales.

21' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LEICESTER! Vardy aprovechó un pase por la izquierda para definir con categoría ante la salida de Ederson y silencia el Etihad Stadium.

19' Comienza a animarse el Leicester. City da algunas facilidades en el fondo.

16' Gran jugado de Mahrez y notable la atajada del arquero Schmeichel para evitar el primero de los ciudadanos.

15' Sigue llegando el local por intermedio de Mahrez.

14' Ahora sí, dominio absoluto del City.

11' Mahrez se animó en la personal, pero su remate chocó en un defensor del Leicester. Seguimos sin goles.

9' Se pone de ida y vuelta el partido. Sterling casi pone el primero del partido.

7' Ahora busca salir jugando Leicester, pero presiona mucho el City.

5' El City intenta por la banda izquierda, pero se defiende como puede la visita.

3' Ambos equipos buscan tener el dominio del balón.

1' Arrancó el partido en Inglaterra.

Manchester City vs Leicester City EN VIVO | Alineaciones confirmadas

XI Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho (C), Otamendi, Mendy, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, G Jesus.

XI Leicester City: Schmeichel (c), Ricardo, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Tielemans, Maddison; Perez, Barnes; Vardy.

Manchester City vs Leicester City es el partido más atractivo de la liga inglesa para esta jornada, pues el equipo de 'Pep' Guardiola quiere acortar la distancia que lo separa del líder, Liverpool, que podría tener un tropiezo ante el West Ham.

Los 'ciudadanos' se ubica en la tercera casilla de la Premier con 35 unidades, sin embargo aún se encuentran muy lejos de la punta, por eso es de vital importancia que le ganen a 'Los Zorros' que llegan mejor ubicados y que son los actuales escoltas del torneo.

El City llega de ganarle al Arsenal por 3-0, además selló su clasificación a octavos de final de la Champions League como líder de su grupo, tras vencer al Dinamo Zagreb, por lo que pretende seguir su racha ganadora y vencer sin mucho esfuerzo al Leicester.

El actual campeón de la Premier League ya sabe quien es su rival en la siguiente fase del torneo más importante de Europa y se enfrentará nada menos que al Real Madrid, uno de loa rivales más difíciles de vencer, sin embargo no es imposible y el Ajax lo demostró la campaña pasada.

Por otro lado, el Leicester llega de conseguir un empate ante el Norwich por la jornada pasada de la Premier y una victoria obtenida a mitad de semana ante el Everton por los octavos de final de la Copa de la LigA de Inglaterra.

INCREÍBLE HISTÓRICO ALUCINANTE 😱ESTAMOS EN SEMIFINALES DE LA @Carabao_Cup TRAS VENCER A @EvertonGoleador EN LOS PENALTIS

En semifinales nos enfrentaremos al Aston Villa a partido de ida y vuelta 💪🐺💙 pic.twitter.com/TQlNWhqsba — Leicester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Leicester_GO) December 18, 2019

Manchester City vs Leicester City | Aliniaciones confirmadas

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Gundogan, Rodrigo, Foden; De Bruyne, Gabriel Jesús, Sterling.

Leicester City: Schemeilchel, Ricardo, Morgan, Evans, Chilwell, Ndidi, Praet, Maddison. Pérrez, Albrighton, Vardy.

En qué canales ver MANCHESTER CITY VS LEICESTER CITY EN VIVO ONLINE

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, RUSH

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, Sky Go

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football, Sky Sport Uno

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: RUSH

Reino Unido: Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live, BBC Radio Manchester, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra

Estados Unidos: NBCSN, Telemundo, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Manchester City vs Leicester City EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Manchester City vs Leicester City EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.