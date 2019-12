Arturo Vidal cada vez más lejos de Barcelona:"Es un tema que se lo dejo a mi representante"

Arturo Vidal aún no sabe si continuará en Barcelona. En esta temporada, el jugador chileno no pudo consolidarse en el equipo de Ernesto Valverde. A pesar de anotar cinco goles y tener un buen rendimiento, los azulgranas no pondrán trabas si se presenta una oferta por el 'Rey'.

Ante Alavés, Arturo anotó un tanto y se robó las palmas de los hinchas azulgranas. El jugador de la selección chilena es una pieza que encaja perfectamente en el sistema de juego de Ernesto Valverde. Los rumores indican que el 'Rey' no continuaría en Barcelona.

En su arribo a Chile para disfrutar de sus vacaciones, Arturo Vidal habló con la prensa de su país. En sus declaraciones, el jugador reveló que no sabe si continuará en Barcelona y el lugar donde le toque jugar dejará todo en la cancha para defender la camiseta de su equipo.

"Es un tema que se lo dejo a mi representante y no me preocupa. Yo he hecho mi trabajo y mi representante es el que tiene que ver eso. Estoy bien contento en Barcelona, así que cuando vuelva veremos", dejó claro el chileno", indicó al diario Goal.

Arturo Vidal cerca de un nuevo récord en Europa

El volante de la selección chilena, Arturo Vidal está cerca de conquistar un nuevo logro personal en Europa. "Estoy cerca de los 100 goles y estoy conforme. Es bueno que la gente vea mi esfuerzo. La decisión de si juego o no siempre es del entrenador", expresó el jugador.

¿Quiénes están detrás de Arturo Vidal?

Según medios italianos, el Inter de Milan irá a la carga por Arturo Vidal por pedido de Antonio Conte (exentrenador suyo en la Juventus) y está dispuesto a pagar 20 millones de euros por su pase. Ahora bien, Carles Aleñá sigue gustando en el Betis y una cesión es una opción para su futuro.

Sin embargo, los últimos partidos del Barcelona demuestran la importancia de ambos y que son un perfil necesario para una temporada tan larga y con triple competencia.

Ernesto Valverde aclara situación de Arturo Vidal y Aleñá

Ernesto Valverde dejó en clara su posición sobre ambos jugadores, titulares ante el Alavés y autor de un gol el chileno. "Valoro muy positivamente la aportación de Aleñá y Vidal, tenemos la suerte de contar con un centro del campo importante, han hecho un gran partido", aseguró el DT en conferencia de prensa