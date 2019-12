Kylian Mbappe: "No quiero quitarle el puesto a Neymar"

El PSG se mantiene imparable en la Ligue 1 tras la reciente victoria por 4-1 sobre el Amiens con una excelente actuación de Kylian Mbappe. Es por ello que los hinchas se preguntan si el delantero francés debería ser el referente de la ofensiva parisina en vez de Neymar.

Ante estos rumores, el seleccionado galo se pronunció sobre su supuesta rivalidad con el "garoto", alegando que es bien consciente del protagonismo de su compañero sudamericano dentro del vigente campeón de la liga francesa.

"Cuando llegué, no había debate. Él era la superestrella. Pierde el Mundial y yo lo gano: se empieza a decir cosas sobre nuestra supuesta rivalidad. Me chocó leer todo eso, así que, cuando volvió de vacaciones, fui a verle", declaró "Donatello" para 'France Football'.

Así mismo, el campeón de Rusia 2018 expresó su deseo de apoyar al brasileño en ser la estrella del Paris Saint Germain. No obstante, Mbappe le reveló a "Ney" su deseo de obtener el Balón de Oro tras las pocas chances del paulista en conseguirlo.

"Le dije: 'No te salió bien el Mundial... y mejor para nosotros. Aquí no te preocupes, que no voy a robarte el sitio. Voy a ir a por el Balón de Oro porque este año no puedes ganarlo, pero te aseguro que no quiero quitarte el puesto: puedes quedártelo. Estoy aquí para ayudarte", señaló.

Además, el "7" del PSG habló sobre su posible participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. "Claro que quiero ir, pero no lo controlo todo. Si el club, que es mi empleador, no quiere que vaya, no me enfrentaré a ellos. Pronto hablaremos con Leo (director deportivo del PSG)".