Jurgen Klopp inconforme con el 'Boxing Day' de la Premier League: "Jugar el 26 y 28 es un crimen”

Jurgen Klopp no esta de acuerdo con el calendario del último mes del año de la Premier League, pues cree que jugar dos partidos en un lapsus de dos días es un 'crimen', pues sus dirigidos jugarán este jueves ante el Leicester por el Boxing Day el domingo ante los Wolves.

Klopp volvió a alzar su voz de protesta y a lanzar su queja por la programación del torneo inglés: "No sería un problema jugar el 26 y 29. No hay ninguna razón por la cual más equipos no tengan más de 48 horas entre un partido y otro de Premier League”, manifestó el técnico alemán.

Asimismo siguió dando a conocer su molestia: "Obviamente podemos decir lo que queremos pero nadie nos escucha. Cada año es igual. La ciencia del deporte no te da nada para lidiar con esto. El cuerpo necesita una cantidad específica de tiempo para volver a jugar. Eso es ciencia, pero lo ignoramos por completo”, criticó Kloop.

Estas declaraciones llegaron justo después de las quejas de Pep Guardiola, que también expresó su molestia por la programación y manifestó que no le parecía justo que el conjunto de Klopp tenga un día más de recuperación que el Manchester City, que jugará el viernes y domingo.

¿Que es el Boxing Day de la Premier League?

Boxing Day es una festividad exclusiva Reino Unido y otras naciones que pertenecieron al imperio británico, que data desde de la Edad Media. Esta celebración consistía en que las clases más nobles entregaban a sus empleados cajas con dinero, obsequios, comida y/o sobrantes.

En conmemoración de esa festividad se decidieron celebrar jornadas deportivas en esos días, desde allí se volvió una tradición que se mantiene hasta la actualidad.

Liverpool campeón del Mundial de Clubes

Liverpool se coronó campeón del Mundial de Clubes, por primera vez en su historia luego de vencer al Flamengo en la final del certamen por 1-0 con un gol de Roberto Firmino en el tiempo suplementario.