Premier League: West Ham United despidió a Manuel Pellegrini

Eliminatorias Qatar 2022 | Manuel Pellegrini no es más entrenador de West Ham. El 'Ingeniero' llegó a un importante acuerdo con la directiva del club que disputa la Premier League y rescindió su contrato: está a puesto de caer en la zona de descenso.

La caída ante Leicester City de local terminó siendo la gota que rebasó el vaso: sumó 10 derrotas en los últimos 14 partidos. Y es que en 19 fechas, ha sumado la misma cantidad de puntos, hecho que lo tiene muy cerca de la peligrosa zona de descenso.

"Con gran decepción hemos tenido que tomar esta decisión. Manuel es un caballero y ha sido un verdadero placer trabajar con alguien de su calibre", indicó vicepresidente de West Ham, David Sullivan.

"Sin embargo, ha quedado claro que se requiere un cambio para que el Club vuelva a estar en línea con nuestras ambiciones esta temporada". Sentimos que era necesario actuar ahora para darle al nuevo gerente el mayor tiempo posible para tratar de lograr ese objetivo ”, agregó.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.