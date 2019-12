Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY martes 31 de diciembre de 2019

Partidos de hoy martes 31 de diciembre, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda deportiva está emocionante HOY con encuentros de la NBA: Warriors vs. Spurs, Clippers vs. Kings, Raptors vs. Cavaliers, también puedes ver la Liga de Arabia Saudi: Al Ain vs. Al Bukayriyah Al-Taqadom vs. Al Jabalain ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy martes 31 de diciembre

07:10 Al Batin vs. Jeddah

07:20 Al Mojzel vs. Al-Kawkab

07:45 Al Ain vs. Al Bukayriyah

09:35 Al Qadisiya vs. Al Najoom

10:00 Al-Taqadom vs. Al Jabalain

19:00 Warriors vs. Spurs

15:00 Clippers vs. King

19:00 Raptors vs. Cavaliers

NBA

El duelo entre los Raptors y los Cavaliers, se ve como uno de los más atractivos de la última fecha del año, otro partido que promete ser muy fuerte es el de los Clippers vs. King, el conjunto angelino es el favorito para llevarse la victoria.

Liga Arabia Saudi

Una de las pocas ligas que tendrá actividad en esta fecha del año es la Liga de Arabia Saudi, que tendrá acción a partir desde las 7:00 am con el partido entre Al Batiny Jeddah y el último duelo de esta fecha se realizará a las 9:00 (hora peruana) entre Al-Taqadom vs. Al Jabalain.