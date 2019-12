Chelsea vs. Brigthon [ESPN 2 EN VIVO] por la fecha 21 de la Premier League

Chelsea vs. Brigthon EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este miércoles 01 de enero del 2020 por la fecha 21 de la Premier League. El encuentro se jugará en el Falmer Stadium desde las 07:30 a.m. (hora peruana) vía LIVE STREAMING de ESPN 2.

Nada la detiene. La Premier League no para a pesar de las celebraciones de fin de año y este miércoles Chelsea y Brigthon se enfrentan en lo que será el encuentro que abra la jornada 21 del torneo.

Chelsea parte como el gran favorito de este encuentro debido a su posición en la tabla de la Premier, además de los cuatro triunfos de siete partidos jugados logrados en estas últimas fechas.

Sin embargo, Frank Lampard sabe que el rendimiento de su equipo de no ha sido el mejor a pesar de mostrar picos de altísimo nivel en lo que va de la temporada. Los ‘Blues’ necesitan sumar de a tres para no despegarse del tercer lugar de la Premier que posee el Manchester City.

Mientras que Brigthon por ahora se encuentra cerca de las posiciones de descenso directo al ubicarse en la casilla 14 de la tabla de posiciones de la Premier League. La localía y el último triunfo ante el Bournemouth lo ponen en una posición favorable de cara a este partido.

Chelsea vs. Brigthon EN VIVO | Horarios del mundo

México 6:30 a.m.

Perú 7:30 a.m.

Ecuador 7:30 a.m.

Colombia 7:30 a.m.

Bolivia 8:30 a.m.

Venezuela 8:30 a.m.

Argentina 9:30 p.m.

Chile 9:30 p.m.

Paraguay 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

Brasil 9:30 p.m.

España 1:30 p.m.

Dónde ver Chelsea vs Brigthon EN VIVO por Premier League

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, RUSH

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, Sky Go

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football, Sky Sport Uno

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: RUSH

Reino Unido: Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra

Estados Unidos: NBCSN, Telemundo, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Chelsea vs Brigthon EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Chelsea vs Brigthon EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.