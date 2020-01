Manchester United cayó 2-0 ante Arsenal por la Premier League | Resumen, goles y vídeo

Manchester United vs Arsenal EN VIVO vía ESPN | este miércoles 1 de enero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 21 de la Premier League ONLINE desde el Emirates Stadium, mientras que también será transmitido por DAZN, ESPN Play y Sky Sports. De la misma forma, sigue todas las incidencias, con videos destacados al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

Manchester United vs Arsenal EN VIVO | Alineaciones confirmadas

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Fred, Matic; James, Lingard, Rashford; Martial.

📋 Here's how we line up for our first match of the decade...#MUFC #ARSMUN — Manchester United (@ManUtd) January 1, 2020

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Kolasinac; Xhaka, Torreira; Pepe, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

🚨 Four changes from Sunday



➡️ Sokratis, Kolasinac, Xhaka, Pepe

⬅️ Chambers, Saka, Guendouzi, Nelson#ARSMUN — Arsenal (@Arsenal) January 1, 2020

Tabla de posiciones de la Premier League

La previa

Un nuevo año inicia en la Premier League, con un duelo de mucha historia y entre dos clubes de importante peso en Inglaterra. No obstante, el presente no es de los mejores, pues el Arsenal ha ido cayendo, lo que provocó la salida de Unai Emery y la actual incorporación de Mikel Arteta en el banquillo. Dos juegos sin ganar mantiene: 1-1 con Bournemouth y 1-2 con Chelsea.

Thank you for all of your magnificent support this year, Reds ❤️



Roll on 2020, and the start of a new decade! 🔴⚪️⚫️ pic.twitter.com/0iulih3SEp — Manchester United (@ManUtd) December 31, 2019

En tanto, las cosas con Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United han sido irregulares, pero ha ido consiguiendo victorias importantes, con las que han escalado en la tabla de posiciones. Tienen dos triunfos seguidos, aunque contra rivales de menor envergadura: 4-1 al Newcastle y 0-2 al Burnley. Marcus Rashford se consolida, mientras el joven Mason Greenwood sorprende.

Lo más lógico es que ambos clubes busquen empezar el 2020 con pie derecho. La obligación de ganar es del Arsenal, más con los 7 partidos consecutivos sin ganar en casa, los últimos 4 con derrotas. El últimos triunfo de los gunners en el Emirates Stadium fue ante Vitoria Guimaraes en la Europa League, mientras que por premier fue 1-0 ante Bournemouth.

Y en cuanto a lo duelos directos, la balanza está equiparada, aunque si retrocedemos un poco, el Manchester United es superior. El último duelo terminó 1-1 en Old Trafford y antes ganó el Arsenal en casa (2-0). Y en los 4 juegos previos, fueron 3 victorias para los ‘Diablos Rojos’ y un empate 2-2, con sabor a triunfo. Las acciones serán parejas, pero con grandes emociones.

Hello, 2020 👋



New year, new decade, new era.



Let's get to it. 😎 pic.twitter.com/D8fxsVLObw — Arsenal (@Arsenal) January 1, 2020

Manchester United vs Arsenal: duelo de goleadores

El Arsenal tendrá en la delantera a Pierre Emerick Aubameyang como principal arma, quien suma 13 goles y una asistencia. Mesut Özil quiere ayudarlo a mejorar su promedio. En tanto, el Manchester United encontró en Rashford su mejor carta de gol, además de que colabora con el juego: suma 12 tantos y 4 asistencias.

