Virgil van Dijk compara fotos de cómo empezó la década y cómo la termina

El 27 de diciembre de 2017, el Liverpool hizo oficial el fichaje de Virgil van Dijk por la suma de 95 millones de dólares, convirtiéndose así — por aquel entonces— en el central más caro en la historia. Actualmente dicho reconocimiento lo ostenta Harry Maguire.

Muchos pensaron que fue una locura por lo que se pagó por el holandés, quien se llevó este año el "Premio UEFA al Mejor Jugador en Europa". A puertas de un nuevo año, Van Dijk compartió como empezó la década y cómo la termina. ¡Brutal!

Virgil van Dijk debutó profesionalmente en las filas del Groningen de Holanda allá por el 2010. En ese instante, nadie apostaba que el central iba a llegar lejos, menos levantar un trofeo de la Champions League.

El defensa tulipán siempre confío en sí mismo y fruto de su trabajo llegó a Anfield, tras militar en el Southampton. Con solo tres temporadas en los 'reds', Virgil ha conquistado cuatro premios a nivel individual.

Estos son: Premio UEFA al Mejor Jugador en Europa (2019), Premio PFA al jugador del año (2019), FIFPro World XI(2019) y Jugador del Año de la Premier League (2018).

Pero su mayor alegría se dio en esta última edición de Champions, cuando el Liverpool se impuso sobre el Tottenham. Virgil fue uno de los encargados de levantar la 'Orejona'.

"Comienzo de una década...Fin de una década", se puede leer en la publicación de 'VVD' en su cuenta de Twitter, haciendo alusión a la evolución que ha tenido en estos años.

Beginning of End of

the decade the decade pic.twitter.com/CtNwLLBLUL