Liverpool vs Wolverhampton EN VIVO ONLINE: en Anfield Road por la Premier League

Liverpool vs Wolverhampton EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía ESPN este domingo 29 de diciembre desde las 11:30 a.m. en Anfield Road por la fecha 20 de la Premier League. Además, puedes seguir el cotejo LIVE STREAMING | GRATIS POR INTERNET mediante Líbero.pe.

Los "Reds" son los actuales líderes de la Premier League con 13 puntos de ventaja sobre el Leicester City y 14 sobre el Manchester City al registrar 17 victorias y un empate en sus primeras 18 jornadas para ellos. Además, acumulan más de 35 partidos seguidos sin conocer la derrota en la liga inglesa.

Recientemente, el equipo de Jurgen Klopp aplastó 4-0 al Leicester City en condición de visita para ratificar su auspicioso presente. Esta vez están encaminados hacia el título liguero luego casi 30 años. Se espera que para el duelo, Mohamed Salah, Sadio Mane y Roberto Firmino sean titulares.

Al frente estará un entonado Wolverhampton que viene de remontar (3-2) ante el Manchester City sobre la hora con Traoré como gran figura. Los "Lobos" buscarán dar la sorpresa en casa del líder.

Liverpool vs Wolverhampton se han enfrentado en 103 oportunidades en la historia dejando como resultados 50 victorias para los "Reds", 36 para los "Lobos" y 17 empates.

Revive el último duelo entre Liverpool vs Wolverhampton en la Premier League

Liverpool vs Wolverhampton | Horarios alrededor del mundo

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

México - 10:30 a.m.

Costa Rica - 10:30 a.m.

Panamá - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 m.

Venezuela - 12:30 m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

Italia - 5:30 p.m.

Alemania - 5:30 p.m.

Liverpool vs Wolverhampton | Canales de transmisión

Sudamérica - ESPN

Francia - RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ Sport

Alemania - Sky Sport 1 HD, Sky Go

Italia - SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Uno

Portugal - Sport TV1, Sport TV LIVE

España - DAZN

Inglaterra - Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra

Estados Unidos - NBCSN, NBCSports.com, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, Telemundo

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO Y EN DIRECTO el Liverpool vs Wolverhampton por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Liverpool vs Wolverhampton EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.