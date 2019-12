Manchester United vs Burnley [ESPN2 EN VIVO] Partido por Jornada 20 de Premier League

ESPN2 EN VIVO Manchester United vs Burnley ONLINE GRATIS | Este sábado 28 de diciembre se juega el partido por la Jornada 20 de la Premier League. El duelo está pactado para las 2:45 p.m. (hora peruana) en Turf Moor y será transmitido EN DIRECTO por Sky Sports. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Con la moral al tope, el Manchester United afronta el duelo ante el Burnley en una nueva jornada en la que busca ser consistente y no decaer en la irregularidad que lo tiene tan alejado de la pelea de la Premier League.

El equipo de Ole Gunnar Solskjaer lleva tres triunfos en los últimos cincos partidos y vaya qué victorias, ante el Manchester City y el Tottenham de Mourinho, pero se ha dejado puntos increíbles en ese mismo lapso: derrota ante el penúltimo Watford y empate en casa ante el Everton.

Ahora bien, el Manchester United viene de golear por 4-1 al Newcastle en el Boxing Day y la idea es que siga en ascenso, pero con el equipo de Solskjaer nunca se sabe: su próximo rival es el 12° Burnley, uno de esos clubes típicos en complicarle la vida a los 'Diablos Rojos'.

Para el Manchester United es imprescindible ganar para posicionarse -en caso tropiezo de sus rivales directos- o acercarse a los puestos de clasificación europea. Otro resultado que no sea un triunfo no haría más que complicarse sus chances ante varios clubes que vienen en ascenso detrás suyo.

🔥 In off the bar and into the net. Magic from @AnthonyMartial at Turf Moor 💫#MUFC #GoalOfTheDay pic.twitter.com/nLZapSkF6m — Manchester United (@ManUtd) December 27, 2019

Burnley, por su parte, acumula dos triunfos en sus últimos cinco partidos y se encuentra en una situación divertida: se encuentra a cinco puntos de la zona de clasificación europea, pero también a cinco de la zona del descenso.

En ese sentido, el equipo de Sean Dyche debe hacer respetar su casa y para ello cuenta con una buena noticia, la vuelta de Hendrick, ausente en la derrota ante Everton por suspensión.

THE PRESS | Counter-attacking football is no laughing matter. 🤔😂



WATCH ➡️ https://t.co/ESCfJofmjr pic.twitter.com/eXlXqUYC3I — Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 27, 2019

En contraparte, Burnley podría quedar huérfano de su goleador, el neozelandés Chris Wood (7 tantos), debido a un golpe en el partido ante Everton. Aquello significaría la vuelta a la titularidad de Barnes, segundo máximo anotador con 6 dianas.

Manchester United, por su parte, no podrá contar con McTominay -lesionado ante el Newcastle, pero sonrie con la vuelta de Pogba a la titularidad y posiblemente la de Lingard en caso el DT lo considere oportuno. De darse aquel escenario, Andreas Pereira será el sacrificado.

Manchester United vs Burnley EN VIVO | Alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Lingard (Pereira), Rashford; Martial.

Burnley: Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Rodriguez, Barnes.

A qué hora juegan Manchester United vs Burnley EN VIVO por Premier League

México 1:45 p.m.

Perú 2:45 p.m.

Ecuador 2:45 p.m.

Colombia 2:45 p.m.

Bolivia 3:45 p.m.

Venezuela 3:45 p.m.

Argentina 4:45 p.m.

Chile 4:45 p.m.

Paraguay 4:45 p.m.

Uruguay 4:45 p.m.

Brasil 4:45 p.m.

España 8:45 p.m.

Dónde ver Manchester United vs Burnley EN VIVO por Premier League

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, RUSH

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, Sky Go

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football, Sky Sport Uno

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: RUSH

Reino Unido: Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra

Estados Unidos: NBCSN, Telemundo, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Manchester United vs Burnley EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Manchester United vs Burnley EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.