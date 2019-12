Manchester United vs Newcastle [EN VIVO vía ESPN 2]: Paul Pogba titular en el Boxing Day

ESPN EN VIVO Manchester United vs Newcastle ONLINE por el Boxing Day | Fútbol inglés este jueves 26 de diciembre, desde las 12.30 p.m. (hora peruana), por la fecha 19 de la Premier League. Paul Pogba arrancará desde el vamos.

'Pogboom' tuvo unos minutos en la derrota frente al Watford y el noruego Ole Gunnar Solskjær ve conveniente mandarlo desde el vamos al mediocampista francés, quien se llena de esperanza por volver a dejar su firma personal luego de ocho meses.

A todo o nada. Así de claro y sencillo es la cosa en Manchester, que esta tarde reciben la visita de un Newcastle necesitado de puntos y que, además, podría meterse en los primeros lugares de la tabla. Ambas escuadras tienen el mismo puntaje: 25 unidades.

Los 'Red Devils' están más presionados tras caer en su último enfrentamiento ante el Watford y porque juegan de local. Por tal motivo, el DT Solskjær mandará desde el vamos a Pogba, quien sumó 30 minutos en el choque ante 'The Hornets'.

La última vez que 'La Pantera' jugó de titular fue el pasado 30 de septiembre, cuando el United empató a uno frente al Arsenal por la jornada 7 de la Premier. El francés ya se encuentra bien físicamente y es el llamado a alimentar en el ataque a Marcus Rashford.

De otro lado, el Newcastle llega a esta cita con el "ánimo por las nubes" tras derrotar por 1-0 al Crystal Palace. Joelinton es la principal carta de gol del técnico Steve Bruce, que pondrá un equipo muy ofensivo con la intención de dar el golpe en el 'Teatro de los Sueños'.

Si las 'Urracas' se quedan con los tres puntos y se dan otros resultados, Newcastle treparía a la quinta casilla de la Premier. Por tal motivo, los dirigidos por Bruce saldrán con todo desde el pitazo inicial. El partido será transmitido por ESPN 2 y es válido por la fecha 19 de la Premier.

¿QUÉ ES EL BOXING DAY?

Es una festividad celebrada principalmente en el Reino Unido y otras naciones que pertenecieron al imperio británico. Su origen se remonta a la Edad Media y aunque existen muchas teorías respecto a cómo se inició, la más aceptada sostiene que las clases más nobles entregaban a sus empleados cajas con dinero, obsequios, comida y/o sobrantes (en inglés, box significa caja).

Debido a la festividad, a alguien se le ocurrió celebrar jornadas deportivas aquellos días y desde aquel momento se volvió una tradición, principalmente en Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra con el fútbol y el rugby como protagonistas.

ALINEACIONES PROBABLES MANCHESTER UNITED VS NEWCASTLE | BOXING DAY

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Fred, Pogba; James, Martial, Rashford

Newcastle: Dubravka; Yedlin, Fernandez, Schar, Lejeune, Manquillo; Longstaff, Shelvey, Hayden, Almiron; Joelinton

A qué hora ver MANCHESTER UNITED VS NEWCASTLE EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.30 p.m.

Estados Unidos: 12.30 p.m. (ET) / 10.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6.30 p.m.

En qué canales ver MANCHESTER UNITED VS NEWCASTLE EN VIVO ONLINE

Argentina: ESPN2 Argentina, ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, RUSH

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport 1, Canal+ Sport, RMC Sport en direct

Alemania: Sky Go, Sky Sport 1 HD

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW TV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: RUSH

Reino Unido: Amazon Prime Video

Estados Unidos: NBCSN, NBC Sports App, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Manchester United vs Newcastle EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.