Liverpool vs Leicester EN VIVO VÍA ESPN 2 hora y canal por la fecha 19 de la Premier League

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO se enfrentan por el "Boxing Day" de las fiestas navideñas. Los "Reds" buscarán ampliar su ventaja en la punta de la Premier League ante su máximo seguidor, los foxes. Duelo será transmitido EN DIRECTO por ESPN, DAZN y beIN Sports y podrás seguir el minuto a minuto por Líbero.pe.

Liverpool buscará sacarle lustre a su título del Mundial de Clubes tras vencer por la mínima diferencia al Flamengo. Ahora, centrado en la Premier League, tiene el objetivo de sumar una victoria fuera de casa ante el Leicester que tiene diez puntos menos que los "reds" (49).

¿Cuándo juegan Liverpool vs. Leicester City EN VIVO?

Liverpool vs. Leicester se enfrentan este jueves 26 de diciembre desde las 15:00 horas en el estadio King Power Stadium.

Liverpool vs. Leicester City previa

Jürgen Klopp ya tiene el equipo definido. Pese a jugar hace cinco días, no habrá descanso y casi los mismo que vencieron a Flamengo. Mohamed Salah y Sadio Mané será la ofensiva.

Wijnaldum entra al equipo y Lallana ingresa en lugar de Roberto Firmino. La defensa será la misma que en el Mundial de Clubes.

A superb @Robbie9Fowler hat-trick 👌🔴



Enjoy highlights from a memorable 4-1 win at @LCFC back in 2001 ⏪🙌 pic.twitter.com/Rzm8duuWyq — Liverpool FC (@LFC) December 25, 2019

Por su marte, Leicester City, en casa sabe que tiene que acortar distancias con el Líverpool. Son diez punto que tiene que remontar en lo que resta de la Premier League y ante los "reds" puede ser el inicio del sueño para campeonar.

Brendan Rodgers alineará en ofensiva a Ayoze Pérez, Harvey Barnes; Jamie Vardy. La derrota ante el Manchester City de visita, obliga a no ceder puntos a los "foxes" y menos en casa donde no pierden en lo que va la temporada.

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO alineaciones posibles

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Adam Lallana, Mohamed Salah, Sadio Mané; Roberto Firmino

Entrenador: Jürgen Klopp

Leicester City: Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Ben Chilwell; Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, James Maddison, Ayoze Pérez, Harvey Barnes; Jamie Vardy

Entrenador: Brendan Rodgers

Hora: 15:00

Estadio: King Power Stadium (Leicester, Leicestershire)

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO canales de transmisión

Argentina ESPN2 Argentina, ESPN Play Sur

Bélgica Play Sports 2, VOOsport World 1

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil ESPN Brasil

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador ESPN Play Sur

Alemania Sky Go, Sky Sport 1 HD

Internacional LFCTV GO, LCFC Radio, TalkSport Radio World

Irlanda BBC Radio, Premier Sports ROI 1

Italia SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW TV

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España DAZN

Reino Unido Amazon Prime Video, BBC Radio

Estados Unidos NBCSports.com, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, NBCSN, UNIVERSO

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO horarios

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.