Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY sábado 28 de diciembre de 2019

Partidos de hoy sábado 28 de diciembre, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en Premier League: Tottenham vs Noewich Everton vs. Newcastle, también puedes seguir los partidos NBA: Lakers vs Trail Blazers ONLINE GRATIS.

La Premier League no descansa y hoy sábado sigue en acción, los partidos más importantes de esta jornada están a cargo del Tottenham de Mourinho, que se enfrentará al Nprwich, mientras que el Everton de Carlos Ancelotti, se medirá ante el Newcastle.

Por otro lado, la liga boliviana llega a su fin hoy, Wilsterman, Bolivar y The Strongest, pelean en la punta y aunque el conjunto 'Aviador' es líder con dos puntos de ventaja, un tropiezo en su partido final ante Oriente Petrolero, le daría el campeonato a cualquiera de sus dos escoltas.

La NBA también tendrá acción hoy y los líderes de la Conferencia Este y Oeste, buscarán seguir en la punta, por un lado los Lakers quieren cortar esa mala racha de 4 derrotas consecutivas ante los Trail Blazers, mientras que los Bukcs harán lo propio ante el Hawnks.

Partidos de hoy 28 de diciembre

15:00 Destroyers vs. The Strongest

15:00 J. Wilstermann vs. Oriente Petrolero

15:00 Real Potosí vs. Sport Boys

15:00 San José vs. Guabirá

