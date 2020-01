Inter y su saludo de agradecimiento a Paolo Guerrero [FOTO]

El 2019 del Inter de Porto Alegre parecía prometedor. El equipo de Paolo Guerrero comenzó peleando varios frentes desde su inicio, pero faltando pocos meses para el cierre del año que se fue, el ‘Colorado’ no pudo mantener su performance y al final solo logró clasificar a la Copa Libertadores.

Inter y su saludo de agradecimiento a Paolo Guerrero

Sin embargo, más allá de que no se cumplieron los objetivos, quien sí terminó el 2019 de buena manera y siendo clave para que el Inter no se quede con las manos vacías fue Paolo Guerrero. El experimentado delantero nacional acabó como una de las figuras del equipo.

Es por ello que el Inter reconoció el esfuerzo del ‘Depredador’ y se pronunció en redes sociales para agradecerle al futbolista por su cuota goleadora.

“¡Felicidades, Guerrero! ¡Les deseamos a nuestro delantero muchas alegrías y logros!”, fue el mensaje del Inter en su cuenta oficial de Twitter en donde también se adjunta una foto del goleador apuntando al escudo del equipo.

Rápidamente, los hinchas del Inter de Porto Alegre respondieron al post dándole los mejores deseos al máximo goleador de la Selección Peruana y esperando que se quede varias temporadas en el club.

Como se recuerda, en las últimas semanas se habló del interés de Boca Juniors por fichar a Paolo Guerrero, pero hasta el momento no hay nada oficial por lo que todo indica que el ‘Depredador’ seguiría en Brasil para el 2020.

Paolo Guerrero en compañía de Jefferson Farfán

El ariete nacional se encuentra de vacaciones al igual que sus compañeros y en las últimas horas circuló una foto en la cual se le ve junto a su compañero y amigo Jefferson Farfán visitando al jugador Roberto Guizasola en la inauguración de su restaurante.

Paolo Guerrero y lo que dijo sobre Boca Juniors

Paolo Guerrero ofreció una conferencia de prensa días atrás dejando en claro que su deseo era seguir en el Inter de Porto Alegre. “Tengo una clausula, pero hasta el día de hoy pertenezco a Inter. Mi deseo es continuar. No hay nada concreto. Han sido rumores de prensa y más del tema no puedo hablar porque no sé. Mi deseo es seguir en Inter el 2020”, expresó el delantero.